Call of Duty: La bande-annonce de Black Ops sur la guerre froide montre la place Tiananmen, la Chine l’a supprimée

Cela ne fait que quelques jours depuis la sortie du premier trailer du nouveau chapitre de la série Call of Duty, Black Ops Cold War, mais la vidéo a déjà été supprimée, modifiée et rechargée sur les chaînes d’Activision. La raison est simple: une scène du émeutes sur la place Tiananmen. Un élément que le gouvernement chinois n’a pas apprécié, demandant au développeur de retirer ce clip de la bande-annonce. La censure concerne une partie de la vidéo d’une durée de moins d’une seconde, où l’on peut apercevoir une partie des manifestations de 1989 qui ont conduit au massacre de milliers de Chinois.

La bande-annonce du nouveau chapitre de Call of Duty, qui se déroule dans les années 80, durait initialement deux minutes et comprenait une scène dans laquelle des protestants étaient boulonnés à un véhicule blindé sur la place Tiananmen. Suite aux demandes du gouvernement chinois, les images ont été supprimées des chaînes YouTube des marques Xbox et Call of Duty. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, la bande-annonce a été remplacée par une version d’une minute où la scène chinoise a été retiré, tandis qu’en Chine, la bande-annonce a été complètement noircie après une censure initiale qui a remplacé le court clip par un écran noir.

sur la photo: Le clip supprimé

La bande-annonce, sortie dans le monde entier le 21 août, a permis de révéler le nom officiel du jeu et de créer l’ambiance de l’histoire. Il ne montre pas de scènes de jeu mais seulement des images historiques superposées à une interview de 1984 avec Yuri Bezmenov, un transfuge du KGB. Il est également disponible en italien sur la chaîne Call of Duty Italia, où la nouvelle version d’une minute est visible. En plus des manifestations de la place Tiananmen, la bande-annonce montre des extraits du La guerre du Vietnam et les manifestations américaines associées. Activision, l’éditeur de la série, n’a pas commenté la suppression et l’édition de la vidéo sur ses canaux sociaux.