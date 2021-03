Always a Witch: tout sur la saison trois

Peu à peu Netflix Elle entre dans différents pays pour élargir son catalogue et ses productions originales. Parmi les cas qui résonnent le plus, c’est celui de la Colombie et la création de la deuxième série qui y est produite, Toujours sorcière, basé sur le roman Yo, bruja d’Isadora Chacón.

Cette série où règnent fantaisie et science-fiction se concentre sur l’histoire de Carmen Eguiluz (Angely Gaviria), une jeune sorcière du 17ème siècle condamnée par l’Inquisition à mourir sur le bûcher, mais parvient à s’échapper et se faufile dans le futur, à Carthagène. du XXIe siècle. C’est là que la jeune femme, qui doit s’habituer au développement de la nouvelle ère, apprend ce que signifie son parcours et la dimension de ses pouvoirs.







Cependant, Netflix ne donne pas de nouvelles de Toujours sorcière depuis le 28 février 2020 lors de la première de sa deuxième saison. Les huit épisodes dont la dernière partie publiée se compose ont laissé les fans de fiction choqués alors que le pouvoir d’Eguiluz augmente et cela lui pose encore plus de problèmes.

Comment ça va continuer Toujours sorcière?

La deuxième saison de Toujours sorcière il est sorti il ​​y a un an mais pour le moment, Il est impossible de savoir si Netflix décidera de reprendre l’histoire de la magie à Carthagène et, en fait, ils n’ont publié aucune annonce officielle à ce sujet. Cependant, ce qui s’est passé dans le dernier chapitre a suscité l’espoir des adeptes.

Ainsi s’est terminée la deuxième saison:

Au cours de la dernière tranche de Toujours sorcière, Carmen devient obsédée par le Livre des Ombres, qui contient un chapitre secret qui pourrait l’aider à augmenter son pouvoir. Mais, pour cela, elle a besoin de l’aide d’une autre sorcière de la lignée et, par conséquent, génère un lien avec son ennemi juré, Amanda, qui finit par la trahir.

Kobo et Alicia ont révolutionné la deuxième saison. Photo: (IMDB)



À tel point que cela lui apporte une série de problèmes et ses amis, pour l’aider à renoncer à leurs rêves pour la vie. C’est pour cette même raison que le pirate Kobo finit par mourir et Alicia, dans une tentative désespérée de le revoir, décide de voyager dans le passé.