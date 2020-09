Ne t’en fais pas, "Cyberpunk 2077" n’est PAS 200 Go

Lors de la présentation par Nvidia de la série RTX 3000, une capture d’écran de «Cyberpunk 2077» avec un court texte d’information a semé la confusion: on parlait de jeux qui occupaient plus de 200 Go de mémoire sur le disque dur. Un employé de CD Project Red a maintenant donné le feu vert: “Cyberpunk 2077” ne fait certainement pas 200 Go.

En fait, Nvidia voulait uniquement souligner les futurs défis d’E / S (défis avec entrée / sortie) dans les jeux de nouvelle génération. Ces jeux franchiront facilement la barre des 200 Go, soit 100 fois la taille de “Crysis”. La société a choisi une capture d’écran de Night City de “Cyberpunk 2077” comme motif pour le texte d’information susmentionné. La ville futuriste est en fait un symbole parfait pour les prochains jeux gourmands en performances.

Certains joueurs craignaient que «Cyberpunk 2077» n’occupe un bon 200 Go sur le disque dur. Selon Marcin Momot, Community Lead chez CD Project Red, il n’y a pas de quoi s’inquiéter.

“Cyberpunk 2077” est aussi grand que les autres titres modernes

Momot explique dans un tweet: «Bien que la configuration système requise pour ‘Cyberpunk 2077’ ne soit pas encore terminée (mais elle arrive bientôt), j’aimerais aborder un sujet de Reddit. Le jeu n’occupera pas 200 Go lorsqu’il sera installé. L’espace disque requis est comparable à d’autres titres modernes. »

La taille réelle de “Cyberpunk 2077” devrait être d’environ 100 Go. Des jeux comme “Red Dead Redemption 2” et “Call of Duty: Modern Warfare” ont franchi la barre des 100 Go il y a quelque temps. L’évaluation de Nvidia selon laquelle les jeux occuperont bientôt 200 Go sur les disques durs est donc assez réaliste. Heureusement, cela ne semble pas être le cas avec “Cyberpunk 2077”.

Une bande-annonce qui a également été publiée montre à quoi ressemble “Cyberpunk 2077” avec les nouvelles cartes RTX de Nvidia. Et avec des effets graphiques aussi ingénieux, vous pourriez très vite avoir l’idée que le jeu a besoin de 200 Go.