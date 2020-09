Minecraft Live proposera des foules, des mises à jour et plus encore du monde Mojang

Chaque fan de Minecraft connaîtra le Minecon, l’événement annuel que Mojang a organisé pour présenter toute l’actualité de ce monde cubique. En plus de ces nouveautés, tout ce qui a duré cet événement avait différents mini-jeux et autres. Malheureusement, avec tout ce qui se passe en raison du coronavirus, ces types d’événements ne peuvent pas avoir lieu sans mettre en danger la santé des personnes. Même ainsi, de Mojang, ils ne renonceront pas à présenter et à collaborer avec la communauté, avec le Minecraft en direct.

C’est le nouveau nom qu’ils lui ont donné à partir de l’étude, même si bien sûr il y aura des changements par rapport à ce que nous pourrions trouver dans d’autres années. L’un des plus grands changements est que cela se fera entièrement en ligne, afin que nous sachions tout ce que la 1.17 apporte, les nouvelles mises à jour de Minecraft Dungeons et qui sait quelles autres surprises ils ont préparées.

3 octobre pour Minecraft Live

Avec le passage de Mojang à Mojang Studios, plus de jeux sont arrivés en dehors de celui connu de presque tout le monde et le plus vendu dans le monde. Minecraft Dungeons et Minecraft Earth joueront également un rôle de premier plan. En fait, dans la vidéo, nous pouvons voir comment ils font de la publicité mises à jour simulant un verrou de donjons. De plus, ils ont récemment annoncé que les hivers rampants ne seront pas les derniers que nous recevrons, c’est donc le moment idéal pour l’annoncer.

Bien sûr, nous devrions également connaître le quoi de neuf dans Minecraft 1.17, dont on ne sait encore rien. L’un des rares changements en attente pour Mojang est la mise à jour des montagnes, qui ajoutera des chèvres. S’il arrive dans cette version et bien plus, nous le saurons dans un mois seulement. De plus, il semble que cette fois il n’y aura pas de vote pour un biome, mais nous voterons pour les nouveaux monstres ajoutés au jeu.

Cette façon de choisir le contenu permet à la communauté d’interagir, tandis que Mojang sait ce que veulent ses joueurs. Dans tous les cas, nous ferions mieux de rester à l’écoute ensuite 3 octobre à 21 h heure espagnole (12 HNE) pour savoir à quoi vous attendre. Le lien pour le voir sera Minecraft.net/Live.