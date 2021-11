Jason Reitman révèle le camée secret du père Ivan dans Ghostbusters: Afterlife

Ivan Reitman est dans Ghostbusters: Afterlife et son fils Jason a révélé exactement quand le caméo secret a lieu.

La nouvelle suite Chasseurs de fantômes : l’au-delà est rempli à ras bord d’œufs de Pâques et de références aux originaux du réalisateur Ivan Reitman, qui, en fin de compte, a également été secrètement caché dans le film. Après avoir dirigé l’original chasseurs de fantômes films, Ivan a été producteur sur Vie après la mort avec son fils Jason Reitman prenant les rênes en tant que réalisateur. Et le jeune Reitman avait l’intention de faire participer son père au film d’une manière ou d’une autre afin d’honorer le réalisateur d’origine.

Sur Instagram, Jason a partagé une image du Vie après la mort ensemble, révélant exactement où se déroule ce camée caché. L’image montre Ivan Reitman vêtu d’un uniforme de Ghostbusters et d’un pack de protons, car c’est en fait lui qui remplace Peter Venkman (Bill Murray) pour une photo où il montre les mains des OG Ghostbusters. Comme Jason l’explique, « Papa directeur. Pour une photo d’insertion de Venkman en train d’allumer son pack de protons, nous avons mis entre les mains d’un autre Ghostbuster. Mon œuf de Pâques préféré. »

Ce nouveau film ne manque pas du tout du service des fans, et pour la plupart, les fans semblent vraiment l’apprécier. Chasseurs de fantômes : l’au-delà a déjà été bien mieux reçu par les fans que le redémarrage de Paul Feig sorti en 2016 avec un tout nouveau casting. Récemment, la star originale Ernie Hudson a émis l’hypothèse que le redémarrage aurait été bien meilleur s’il était lié plus directement aux deux premiers films plutôt que de redémarrer l’histoire à partir de zéro. Ce nouveau film suit également principalement de nouveaux personnages, mais les fans étaient prêts à l’accepter avec l’apparition des Ghostbusters originaux. Hudson espère également voir plus de Winston dans la suite inévitable.

« C’est clairement un nouveau film de famille, donc je ne sais pas si l’un des anciens Ghostbusters peut être un acteur majeur – mais être impliqué en tant que mentor d’une manière ou d’une autre serait très amusant. [Winston] semble certainement mis en place pour en faire partie. Il comprend les Ghostbusters mieux que quiconque. Il est presque comme le personnage de Sam Jackson [Nick Fury] dans l’univers Marvel. Quoi qu’il en ressorte, j’adorerais que Winston y soit connecté.

Le nouveau film ramène également d’autres stars originales comme Bill Murray dans le rôle de Peter Venkman, Dan Aykroyd dans le rôle de Ray Stantz, Sigourney Weaver dans le rôle de Dana Barrett et Annie Potts dans le rôle de Janine Melnitz. Afterlife rend également hommage à feu Harold Ramis d’une manière des plus merveilleuses, bien que nous ne mentionnions pas comment ici au profit de ceux qui n’ont pas encore vu le film. Disons simplement que cette visualisation est requise pour chaque grande période de temps chasseurs de fantômes fan qui attendait une véritable continuation de l’histoire classique établie dans ces classiques originaux d’Ivan Reitman.

Chasseurs de fantômes : l’au-delà joue maintenant dans les salles de cinéma. Cela intervient après de nombreux retards importants liés à la pandémie, car Sony a insisté pour garder cette sortie sur grand écran. Tout se passe plutôt bien car les fans prennent vraiment Vie après la mort, et avec la façon dont Jason Reitman laisse la porte ouverte à une autre suite, il est probable que nous verrons Chasseurs de fantômes 4 arriver assez tôt.





