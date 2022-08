A Sabbath est sorti dans la nouvelle bande-annonce de Soul Hackers 2

Le prochain de Atlus‘ Les bandes-annonces quotidiennes de Soul Hackers 2, qui se concentrent sur les démons avec lesquels vous pouvez vous lier d’amitié dans le jeu, ont été publiées aujourd’hui.

Nous nous concentrerons sur Sabbat, en particulier un assaut spécial activé par condition qui vous permet d’envoyer toute votre équipe de démons à l’opposition.

Norn, Doppelganger, Byakko, Hell Biker, Nekomata, Strawberry Frost, Mitra, Orthus, Pyro Jack, Principauté, Inanna et une foule d’autres personnages seront là.

En plus d’une tonne de gameplay, vous pouvez voir la bande-annonce originale, une tonne de captures d’écran, une deuxième galerie, plus d’images, encore plus de captures d’écran, une troisième galerie, une vidéo expliquant le gameplay, une quatrième, cinquième et sixième, ainsi que ainsi qu’un autre trailer dévoilant les personnages anglais, un sur le monde, et un sur les protagonistes.

Vous pouvez également visionner les bandes-annonces quotidiennes passées, telles que celles mettant en évidence Surt, Bar Heidrun, Baphomet, Norn, Nekomata, Ramenya, Silky, Inanna et Doppelganger. Ils présentent également Yamata no Orochi, Okuninushi, Surt, Yamata no Hikona, Surt et Yamata no Orochi.

Voici comment Atlus décrit le jeu dans son communiqué de presse :

« Tout en étendant l’idée du jeu avec un style artistique plus distinct, un gameplay RPG convaincant et ATLUSLe récit de niveau supérieur de Soul Hackers 2 conserve le cœur de Devil Summoner: Soul Hacker.

Soul Hackers 2 est un tout nouveau jeu qui se déroule dans le monde de Shin Megami Tensei et raconte l’histoire de deux agents d’Aion nommés Ringo et Figure alors qu’ils se battent pour empêcher la fin de la planète.

Les autres membres de l’équipe en vedette incluent la musique créée par MONACA, les conceptions de personnages par Shirow Miwa et le directeur de production, Shinjiro Takata. Eiji Ishida et Mitsuru Hirata ont produit et réalisé le film.

Juste un jour après sa sortie japonaise le 25 août, Soul Hackers 2 est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam et Windows Store) le 26 août.