Nicolas Cage a la réponse la plus Nic Cage-Esque pour rejoindre le MCU

Lauréate d'un Oscar et icône hollywoodienne Nicolas Cage a la réponse la plus Nic Cage-esque lorsqu'on lui a demandé de rejoindre éventuellement l'univers cinématographique Marvel. La question a été posée par Variety, avec Cage révélant à quel point sa récente sortie est fidèle à la vie réelle Le poids insupportable du talent massif était vraiment…





« Je n’ai pas besoin d’être dans le MCU, je suis Nic Cage. »

Et il n’a certainement pas tort. Cage est resté l’un des A-listers les plus connus depuis un certain temps maintenant, l’acteur se sentant clairement à l’écart de rejoindre la franchise d’un milliard de dollars qu’est le MCU. Comme il le dit, il est Nic Cage. Que dire de plus.

Cage est cependant un grand fan de bandes dessinées, l’acteur ayant joué dans plusieurs adaptations tout au long de sa carrière. L’acteur a joué dans le premier film Marvel Cavalier fantôme et sa suite Ghost Rider: L’Esprit de Vengeanceainsi que la voix de Spider-Man Noir dans le gagnant de l’Oscar 2018 Spider-Man: dans le Spider-Verse.

Cage a également ajouté son nom au monde de DC, exprimant Superman dans la sortie animée de 2018, Les Teen Titans vont ! Au cinémasuite à son action en direct ratée très médiatisée Superman apparence. Enfin, Cage a joué le rôle du justicier de style Batman Big Daddy dans le film du réalisateur Matthew Vaughn. Déchirer, foutre une branlée. Basé sur la bande dessinée du même nom de Mark Millar et John Romita, Jr., Déchirer, foutre une branlée a vu Cage se déguiser en Damon Macready alias Big Daddy, s’inspirant de la représentation d’Adam West de The Dark Knight pour cette version satirique de tout ce qui concerne les super-héros.

Se taillant clairement un héritage de bande dessinée pour lui-même, il n'est pas étonnant que Cage soit indifférent à l'idée de rejoindre le MCU.





Nicolas Cage jouera ensuite une icône différente, le comte Dracula, à Renfield

Nicolas Cage incarnera ensuite une icône de la variété horrifique dans Renfield, un conte monstre moderne du fidèle serviteur de Dracula. L’histoire suit Renfield, l’assistant torturé du patron le plus narcissique de l’histoire, Dracula, qui est forcé de se procurer la proie de son maître et de faire toutes ses enchères, aussi dégradées soient-elles. Mais maintenant, après des siècles de servitude, Renfield est prêt à voir s’il y a une vie en dehors de l’ombre du Comte. Si seulement il pouvait trouver comment mettre fin à sa co-dépendance.

Réalisé par Chris McKay (La guerre de demain, le film LEGO Batman) d’après un scénario de Ryan Ridley (Ghosted, Rick et Morty), et basé sur une idée originale de Les morts-vivants créateur Robert Kirkman, Renfield trouve le moins connu RM Renfield, qui est apparu pour la première fois dans le roman d’horreur gothique de Bram Stoker en 1897 Dracula, trouvant soudainement un nouveau souffle dans la Nouvelle-Orléans moderne après être tombé amoureux d’un agent de la circulation fougueux mais toujours agressif .

Dirigé par Nicholas Hoult comme Renfield et Nicolas Cage comme Dracula, Renfield étoiles Awkwafina (L’adieu, Shang-Chi et la légende des dix anneaux), Ben Schwartz (Sonic le hérisson, l’Afterparty), et Adrien Martínez (La vie secrète de Walter Mitty, Focus), ainsi que Shohreh Aghdashloo (Maison de sable et de brouillard, The Expanse), Bess Rous (chasseurs de fantômes), James Moses Black (Lanski), Caroline Williams (Dix minutes avant minuit) et Brandon Scott Jones (N’est-ce pas romantique).

Renfield devrait débarquer dans les salles le 14 avril 2023.