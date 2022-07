Better Call Saul: récapitulation complète de la saison 6 avant la partie 2 sur Netflix

Netflix

La partie 2 de la dernière saison de Better Call Saul arrive sur Netflix, mais nous allons d’abord vous raconter en détail ce qui s’est passé dans l’histoire jusqu’à présent.

© AMCBetter Call Saul: Récapitulatif complet de la saison 6 avant la partie 2 sur Netflix.

Tu ferais mieux d’appeler Saul reviendra aux États-Unis ce lundi, mais demain, mardi 12 juillet, l’épisode 8 correspondant à la partie 2 de sa sixième et dernière saison sera diffusé en première sur le service de streaming Netflix, avec un lancement par semaine jusqu’à la fin des treize chapitres. L’histoire de l’avocat légendaire Breaking Bad Elle aura sa fermeture tant attendue et on connaîtra enfin le sort de Saul Goodman après la série originale, où il a échappé aux autorités et reste inconnu après la mort de Walter White. Avant cette nouvelle diffusion, nous allons vous raconter en détail ce qui s’est passé.

+Résumé de Better Call Saul Saison 6 Partie 1 :

Après la tentative de destruction de la famille Salamanque, Nacho Varga s’échappe vers le nord pour se cacher, tout en prenant contact avec Mike. laloqui est vivant, demande à être averti qu’il est mort afin qu’il puisse se déplacer et retrouver ceux qui ont tenté de l’assassiner. Gustavo Fringl’esprit à l’origine de l’attaque, doit maintenant régler tous les détails pour ne pas être lié au fait, pour que la vie de Nacho est en danger et Mike remet en question les actions du propriétaire de Los Pollos Hermanos.

En raison de cette situation, Mike entrer dans la maison de Nacho pour planter des preuves liant d’autres ennemis du cartel, nettoyant ainsi la frange de tout type de connexion et supposons que Vargas il a été envoyé pour assassiner le Salamanque d’un autre côté. Après avoir échappé à la persécution des jumeaux de Salamanque, Nacho décide de se rendre en échange de Gus offrez une sécurité totale à votre père. Dans la confrontation finale, il accepte l’entière responsabilité de la tentative d’assassinat sur lalo et pour être derrière la condition de Hector. Avant de pouvoir l’abattre, le personnage joué par Michael Mando se suicide.

Pour sa part, Jim et Kim l’intention d’aller jusqu’au bout du plan de destruction Howard Hamlin et ils développent toutes sortes de stratégies pour y parvenir, comme le faire passer pour un cocaïnomane ou une prostituée devant un de ses collègues. Pendant ce temps, le protagoniste se prépare à ouvrir son nouveau cabinet d’avocats, où il espère servir toutes les personnes qui sont en dehors du système de défense à Albuquerque.

Howard commence à avoir des problèmes avec son collègue face aux situations qui se sont produites, mais s’aperçoit immédiatement que Jimmy il est derrière tout et décide de l’inviter sur un ring de boxe, où ils ont un duel avec des coups à décharger, puisque pendant ce temps l’associé principal du cabinet d’avocats HHM était en train de se séparer. Cependant, McGill décide de ne pas arrêter sa planification et avec Kim ils continuent avec conviction, même si cela peut affecter leur carrière professionnelle.

Parallèlement à tout cela, lalo Il réussit à faire croire à tout le monde qu’il était mort et s’échappe après avoir survécu à l’attaque commandée par Nacho. Son principal objectif est d’élaborer les plans de Gus, qui travaille dans un super labo sous la laverie. Pour cette raison, il arrive en Allemagne pour parler à la veuve de Werner Ziegler et à une partie de l’ancienne équipe qui a participé à la construction du lieu. Lorsqu’il est retourné aux États-Unis avec les réponses qu’il cherchait, il a dû faire preuve de prudence pour être fouillé par le bureau du procureur du district d’Albuquerque.

Le coup final de Jim et Kim conduit à humilier Howard en pleine réunion importante sur l’affaire Sandpiper, où il tombe dans le piège de McGill et confronte le juge au sujet d’une réunion présumée avec le personnage de Bob Odenkirk. Déjà complètement ruiné, Hamlin est présent à la maison du couple marié pour réclamer ce qui s’est passé, mais à ce moment Lalo apparaît et tue Howard d’un coup de feu. « Parlons »est le dernier mot avant la fin de l’épisode 7, laissant la porte ouverte à plus de tension dans la partie 2.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂