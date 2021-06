Nanoleaf a de nouvelles lumières intelligentes : Elements imite la finition du bois pour un éclairage plus chaud

Depuis des années, Nanoleaf se caractérise par ses panneaux colorés lumineux à placer sur les murs. Aujourd’hui, l’entreprise lance un nouvelle gamme de panneaux lumineux qui se caractérisent par être plus limités que les versions précédentes. Par opposition ? Une belle ambiance chaleureuse et calme imiter le bois.





Les éléments Nanoleaf sont panneaux aspect bois de forme hexagonale. Ils ont la plupart des caractéristiques que les panneaux précédents de la marque. C’est-à-dire que nous pouvons, par exemple, les placer et les rejoindre de la manière que nous voulons être modulaire et qu’ils s’allumeront en les contrôlant depuis une application sur le mobile, entre autres.

Chaque panneau d’éléments Nanoleaf mesure 8 « x 9 » et fait 6 millimètres d’épaisseur. Bien entendu, lors de l’ajout du système de montage, l’épaisseur finale atteint presque 1 centimètre. Son poids? Individuellement, chaque panneau pèse 208 grammes.

Dans la section « intelligente », ces panneaux permettent de changer l’intensité de la luminosité du panneau et aussi la couleur de la lumière. Remarquez que la couleur est intentionnellement limitée à une balance des blancs pour correspondre à l’aspect du bois. Il vous permet également de synchroniser l’éclairage avec la musique de l’application, afin qu’elle suive le rythme de celle-ci.

Aspect bois (bien que le plastique reste)

La grande différence avec les panneaux précédents est donc sa finition bois. Ce n’est pas du bois en tant que tel ce que nous avons mais PVC qui simule le grain du bois. Nanoleaf dit qu’il est idéal pour ceux qui veulent une décoration plus chaleureuse et plus calme dans la maison par opposition à une décoration totalement technologique.

Le kit Nanoleaf Elements comprend 7 panneaux hexagonaux d’aspect bois, 7 plaques de montage, du ruban adhésif double face et des liens pour connecter les panneaux ensemble, ainsi qu’un cordon d’alimentation. Son prix? Environ 300 €, avec des extensions de 100 € pour ajouter trois panneaux supplémentaires.

Nanoleaf a également sur le marché en plus des panneaux autres produits d’éclairage comme les ampoules intelligentes ou les bandes LED. Tous contrôlables depuis l’application et avec la possibilité de les personnaliser ou même de les connecter à des services externes et des écosystèmes domotiques. D’un autre côté, il existe toujours des alternatives, comme dans ce cas LaMetric Sky.

Via | CNET

Plus d’informations | Nanofeuille