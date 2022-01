Les vétérans des Golden Girls partagent leurs souvenirs de Betty White : « Elle avait tout pour elle »

L’un des rôles les plus célèbres de Betty White est celui de Rose Nylund dans la série comique à succès Les filles d’or, et certains de ceux qui la connaissaient très bien lorsqu’ils travaillaient ensemble sur la sitcom lui rendent maintenant hommage. Le dernier jour de 2021, il a été annoncé que White était décédé à l’âge de 99 ans, mourant quelques semaines seulement avant son 100e anniversaire. White était la plus âgée des quatre acteurs principaux, mais elle était aussi la plus ancienne de tous.

White a toujours été fantastique à l’écran, mais elle s’est également intéressée à ce qui se passait dans les coulisses de Les filles d’or. Partageant quelques souvenirs de travail avec White to Variety, le producteur exécutif Tony Thomas a expliqué comment Whtie venait souvent le lundi matin pour examiner les cotes de la nuit après les épisodes de l’émission diffusée le samedi soir. Les deux s’étaient fait des amis naturels car ils étaient venus à la télévision et avaient beaucoup des mêmes intérêts.

«Quand je pense à Betty, je pense au plaisir. Elle aimait passer du bon temps au travail. On a beaucoup ri. Elle était juste la meilleure. Nous avions beaucoup de points communs. Nous partagions beaucoup d’intérêts. Elle et moi examinions les notes de très près. Elle en savait plus sur tout cela que les autres dames.

Les filles d’or L’écrivain Stan Zimmerman, qui a travaillé sur la première saison avec James Berg, a également parlé de ses souvenirs de White. En ce qui concerne Zimmerman, le talent de White a contribué à faire Les filles d’or devenir un tel succès. Il se souvient également que White avait toujours une « connexion spéciale » avec le public du studio à chaque fois qu’il tournait à l’époque.

«C’était une ampoule qui s’est allumée, surtout lorsque le public du studio est entré. Elle avait un lien avec eux. Elle leur parlait entre les prises. Elle avait juste un lien spécial avec le public de la télévision.

Fans de Les filles d’or saura comment Rose Nylund aimait souvent parler des choses qui se sont passées dans sa ville natale de St. Olaf, une ville fictive du Minnesota. Ces anecdotes deviendraient une blague récurrente tout au long de la série, mais cela n’a pas nécessairement été conçu de cette façon dès le début. Comme le dit Zimmerman, cela est dû à la manière hilarante dont White a fait la première référence à St. Olaf, et ils savaient qu’ils avaient quelque chose de spécial à utiliser avec Rose.

« (Nous avons pensé) oh, nous devons nous pencher là-dessus. Elle a raconté les histoires d’une manière si amusante et si innocente. Et elles sont devenues de plus en plus folles au fur et à mesure que nous les abordions. »

Thomas parle également de l’humour intemporel présenté avec le programme, en partie grâce à la capacité de Betty White à faire n’importe qui rire.

« Elle avait tout. Elle pouvait faire de la comédie physique, elle savait comment réagir à une blague pour aider le travail de ligne d’une autre personne. Elle a su livrer sa propre réplique et son enchaînement avec un rythme qui aidait encore plus la comédie… L’humour résiste à l’épreuve du temps. Mais la série ne continue pas comme ça, même avec une bonne écriture, à moins que ces personnages ne soient adorables et que les gens dont vous voulez vous soucier. Cela n’arrive pas sans ces dames. Ils pouvaient livrer tout ce qui devait être livré et s’entraider pour le faire.

Récemment, l’agent de White a déclaré qu’il lui avait toujours dit à quel point elle était aimée et appréciée, croyant qu’elle le savait. Thomas soutient ce sentiment, exprimant que White a toujours montré sa gratitude à tout le monde. Il pense également que vous ne pourriez jamais trouver quelqu’un qui serait en désaccord avec cela.

«Elle a eu la chance d’avoir une carrière incroyablement longue. Elle le savait. Elle en était reconnaissante. Elle a montré sa gratitude à tous ceux avec qui elle a travaillé. Elle a fait tout son possible pour être gentille avec tous. Demandez à n’importe quel membre d’équipage. Elle a vécu pour le couper. S’il y avait une occasion de rire, elle l’a trouvée.

Il n’y aura plus jamais d’autre Betty White, et la légende de la comédie nous manquera à jamais. Repose en paix.





