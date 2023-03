John Wick: Laurence Fishburne du chapitre 4 dit que faire le film est un processus laborieusement fastidieux

Près de quatre ans depuis le dernier John Wick film est sorti, la franchise revient sur grand écran avec John Wick: Chapitre 4. Alors que Keanu Reeves revient en tant que John Wick, acteur primé Laurence Fishburne exprime également son enthousiasme à l’idée de reprendre son rôle. Fishburne discute des détails de la scène du film avec Collider.





Les fans pourraient être exaltés par toutes les scènes de combat et les cascades présentées dans chaque John Wick film. Cependant, dans les coulisses, Fishburne révèle que le film est réalisé à travers un processus fastidieux qui peut prendre des mois à se préparer.

« La chose que j’oublie toujours quand je n’ai pas fait de film depuis un moment, qui me rappelle soudainement quand vous marchez sur un plateau, c’est à quel point il est fastidieux de tout préparer juste avant de tourner la caméra. . Il faut des jours, des semaines, des mois pour que tout soit réellement là où il devrait être, et pour que tout fonctionne pour qu’un réalisateur dise « action ». Et puis qu’est-ce qui se passe entre « action » et « couper », on dirait que c’est magique, ça ne l’est pas. Une partie de sa magie, mais une grande partie est la préparation.

Fishburne est abasourdi par le dévouement et le travail acharné de tout le monde sur le plateau. Les fruits de leur travail sont également très appréciés des cinéphiles ; pour cela, l’acteur est reconnaissant de faire partie de la franchise. Fishburne avoue : « C’est beau d’en faire partie. Je veux dire, avec celui-ci en particulier, le Bowery King met la table pour le public et c’est comme, « Je vais t’emmener faire un tour et ce sera le tour de ta vie. » Je suis donc reconnaissant d’avoir pu être dans celui-ci.

FILM VIDÉO DU JOUR





John Wick: cascades de niveau supérieur du chapitre 4

Porte des Lions

Parmi les cascades les plus impressionnantes que le film a présentées figurent les scènes où John Wick combat des tonnes de figurants sur le plateau. Fishburne admet que c’est une séquence complexe à tourner car le plateau de tournage doit être soigneusement mis en place, d’autant plus qu’il est difficile de contrôler autant de personnes sur le plateau.

«Il est logistiquement presque impossible de contrôler ce genre de situation où vous avez des centaines d’artistes de fond, puis votre personnage central se déplace dans et autour de tout cela. Il faut beaucoup de patience pour déplacer toutes ces pièces de manière ordonnée sans que personne ne se blesse. C’est dur. »

Alors que ces scènes sont lassantes, Fishburne révèle que les cascades tournées à Paris sont à couper le souffle. Il partage, « [There are] deux séquences dans ce chapitre particulier de Wick qui sont incroyables. Donc, tout ce qui se passe à Paris est complètement hors de la chaîne, et tout le judo de Keanu dans ce film est totalement au niveau supérieur.

John Wick: Chapitre 4 sort au cinéma le 24 mars.