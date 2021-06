Jensen Ackles améliore les garçons dans une vidéo de formation de super-héros

Après avoir passé beaucoup de temps à la salle de sport pour être suffisamment en forme pour jouer à Soldier Boy, Jensen Ackles a une bien plus grande appréciation pour les autres acteurs de super-héros. Après avoir joué dans la série à succès de science-fiction Surnaturel pendant 15 ans, le prochain grand rôle d’Ackles le verra introduit dans la troisième saison de la série à succès de super-héros Amazon Les garçons. L’acteur populaire incarnera Soldier Boy, un super-héros patriotique qui sert de parodie de Capitaine Amérique.

Le rôle de Soldier Boy a apporté de grands changements pour Ackles, qui semble maintenant méconnaissable pour beaucoup Surnaturel Ventilateurs. Il a également poussé ses cheveux avec une grande barbe touffue. Une partie de sa transformation en personnage décrit comme « le premier super-héros de Vought » signifie également renforcer ses muscles, et dans une nouvelle vidéo publiée sur Instagram, Ackles peut être vu en train de pomper du fer dans le gymnase.

« D’accord [Arrow star Stephen Amell], [The Flash star Grant Gustin], et tous les autres Supes là-bas… Je commence à comprendre la lutte. Ou peut-être que je suis trop vieux pour cette merde », dit Ackles dans la légende.

Dans la vidéo elle-même, l’acteur épuisé ajoute : « Ces entraînements de super-héros sont très différents. C’était tellement plus facile quand tout ce que j’avais à faire était de porter de la flanelle. »

Faire venir Ackles pour la troisième saison de Les garçons a vraiment porté ses fruits pour le showrunner Eric Kripke, qui a également créé Surnaturel. Ackles a de nombreux fans qui l’accompagnent dans son prochain projet, et cela ne fera qu’aider Les garçons à l’aube de sa troisième saison sur Amazon Prime. Il semble également que son rôle sera important car Kripke a taquiné Soldier Boy constituera peut-être la plus grande menace pour Homelander (Antony Starr) à ce jour.

« C’est l’un de ces gars qui existe depuis des décennies de l’histoire de Vought. Et il était Homelander avant Homelander, donc il vient d’une autre époque, mais il a l’ego et l’ambition – cela se présente simplement d’une manière différente parce qu’il vient d’un à un autre moment », a déclaré Kripke à Variety, comparant le personnage à une version de super-héros de John Wayne.

Prenez des photos et cette nouvelle vidéo d’entraînement nous montre à quoi ressemblera Ackles en tant que Soldier Boy, mais pas dans le costume du super-héros. Il y a quelques jours, Ackles a révélé que des photos officielles de lui-même dans la tenue de Soldier Boy « arrivaient bientôt », mais on ne sait pas exactement quand. Pour aider à promouvoir son apparition dans la série, un compte Twitter créé pour la société fictive de la série, Vought International, a publié une couverture de bande dessinée pour Soldier Boy, donnant un aperçu de ce à quoi ressemblera son costume réel.

De vraies images de #garçon soldat Bientôt disponible. ???? https://t.co/5wcRf8fFa9 – Jensen Ackles (@JensenAckles) 28 mai 2021

Les deux premières saisons de Les garçons sont diffusés sur Amazon Prime Video. On ne sait pas quand la saison 3 sera diffusée sur la plate-forme, mais les membres de la distribution ont révélé que la nouvelle saison était à mi-chemin. Espérons que nous aurons de nouveaux épisodes cette année, et espérons également que ces photos officielles de Soldier Boy arriveront le plus tôt possible. Le nouveau look de la routine d’entraînement Soldier Boy pour Les garçons nous vient d’Instagram.

