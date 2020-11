Mulatto dit maintenant qu’elle est noire et que Twitter ne l’a pas

Le nom pas très PC de Mulatto annonce qu’elle est métisse.

Alors a brisé son parcours plus tôt cette année sur VladTV.

Cependant, elle s’est qualifiée de «noire» dans un récent Tweet dans lequel elle se défend d’être une voleuse de perruques impénitente.

Twitter n’avait pas changé d’avis sur son identité raciale.

Le plus fou, c’est que Mulatto est en fait assez talentueux et mignon. Mais son appel à des transsexuelles, à appeler les femmes noires des orangs-outans et à voler des entreprises appartenant à des Noirs me rend impossible pour Stan. Elle a besoin de grandir.

– digue de régime. (@broadwaytail) 22 novembre 2020