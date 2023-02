Pourquoi la série turque Netflix Hot Skull a-t-elle été annulée après une saison ?

in

Netflix

Il a été confirmé que Netflix ne continuerait pas avec le deuxième épisode de Hot Skull et le projet a été annulé. Ici, nous vous dirons la raison pour laquelle la décision a été prise.

©NetflixPourquoi la série turque Netflix Hot Skull a-t-elle été annulée après une saison ?

service de diffusion en continu Netflix 2023 a commencé avec la poursuite du succès obtenu à la fin de l’année dernière avec ses contenus, mais ils ont également révélé un problème désagréable pour les abonnés et c’est tout ce qui concerne les annulations. Au cours des dernières heures, il a été confirmé que Crâne chaudune série originaire de Turquie, a été annulée et n’aura plus de deuxième saison. Qu’en est-il dans ce cas ?

Ce programme, basé sur le roman du même nom d’Afşin Kum écrit en 2016, était l’un des plus frappants de la clôture de 2022 car il avait une prémisse dystopique sur une épidémie qui se propage par la communication verbale. C’est le 2 décembre que le premier volet de huit épisodes est arrivé et un grand succès était attendu car il s’agissait d’une production turque, mais le résultat n’a pas été celui escompté.

+Pourquoi ils ont annulé la série turque Hot Skull

Si vous faites partie du public qui attendait de nouveaux épisodes de Crâne chaud, il faut vous dire qu’ils n’arriveront finalement pas. L’endroit quoi de neuf sur netflix a récemment rapporté que la plateforme a annulé la série après une saison. Bien qu’aucune raison n’ait été officiellement expliquée, la principale raison est dans le nombre d’audience: dans sa première semaine, il n’a totalisé que 10,91 millions d’heures de visionnage et est entré dans le Top 10 dans 17 pays, mais seulement pendant quelques jours.

De quoi s’agissait-il? Synopsis officiel : « Dans un monde ravagé par une épidémie de folie qui se propage par le langage et la parole, l’ex-linguiste reclus Murat Siyavus, réfugié dans la maison de sa mère, est la seule personne mystérieusement épargnée par la maladie. Persécuté par une organisation anti-épidémique impitoyable, Murat est contraint de quitter la zone de sécurité et de fuir à travers les flammes et les ruines des rues d’Istanbul, où il cherche le secret de son « crâne brûlant », séquelle de la maladie »..

Bien que cela puisse sembler injuste pour les fans de la série, Netflix Il maintient une position ferme face à ses titres et un certain niveau d’audience qu’ils doivent avoir. C’est ce qu’a encore affirmé le coCEO de la plateforme, ted sarandoslorsqu’il a déclaré : « Nous n’avons jamais annulé une émission à succès. Beaucoup de ces émissions sont bien intentionnées mais s’adressent à un très petit public avec un très gros budget ».

