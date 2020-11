2 Chainz abandonne le clip officiel de «Southside Hov»

Le visuel net, en noir et blanc arrive une semaine après la sortie de son tout nouvel album « So Help Me God! »



Plus tôt ce mois-ci, 2 Chainz a sorti son album très attendu, Alors aidez-moi Dieu! qui présente des personnalités telles que Kanye West, Lil Wayne, Mulatto, Brent Faiyaz, Kevin Gates, Rick Ross, entre autres. Depuis lors, les fans savaient que ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne lâche un clip pour «Southside Hov» – sorti plus tôt dans la journée.



Bien que, malheureusement, Jay-Z n’ait pas fait une apparition sur son dernier projet, 2 Chainz s’est assuré de faire signe à son succès dans «Southside Hov» en échantillonnant le morceau emblématique de Jay-Z, «Feelin ‘It».

Avant de laisser tomber le clip vidéo apparié de la piste, 2 Chainztold Le club du petit-déjeuner qu’il a envoyé la vidéo à Jay-Z et a obtenu son approbation. « Moi et Hov cool alors je lui ai envoyé la vidéo quand je l’ai fait juste pour lui montrer l’angle que je n’essayais pas d’être lui », a-t-il expliqué.



«Mais comme c’était un échantillon de Hov et que les choses dont je parlais dans la chanson étaient des trucs de Hov, alors je l’ai nommé ‘Southside Hov’. Il a dit: « Cela me rend humble. » C’était un va-et-vient sympa que nous avons eu.

Il a cependant admis qu’il avait «renoncé» à essayer de collaborer avec lui. «Pour ce qui est d’essayer de lui faire faire quelque chose, oui, j’ai abandonné cette partie.»

«Je n’aime pas le rejet. J’ai ce petit truc mental, les gens avec qui je traite ne le savent même pas, où je pourrais demander quelque chose à quelqu’un trois fois au cours de toute ma vie et secrètement, après la troisième fois, je ne le demanderai probablement plus jamais.