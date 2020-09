Laveuse-sécheuse: pour qui le combiné vaut le plus

Les laveuses-sécheuses combinent des machines à laver et des sécheuses, c’est clair. Mais pour qui les appareils combinés sont-ils vraiment utiles? Pas pour tout le monde, mais certains types d’utilisateurs bénéficient énormément de la fonction duo. Une petite typologie et des recommandations d’appareils.

Lavez et séchez le linge en une seule fois – sans les tracas du rechargement? Les laveuses sécheuses le permettent. Cependant, ils ne sont pas pour tout le monde. Important à savoir: les appareils combinés consomment plus d’électricité que les appareils individuels combinés et ils peuvent sécher moins de linge qu’ils ne le font. Néanmoins, il existe des types d’utilisateurs pour lesquels une laveuse-sécheuse est la solution idéale. Êtes-vous un d’entre eux?

Gain de place: les laveuses-sécheuses étroites s’intègrent dans les petits appartements

Vivez-vous dans un petit appartement dans lequel pas un pouce ne peut être laissé inutilisé? En règle générale, une seule machine à laver peut être installée dans la cuisine ou la salle de bain – la plupart des propriétaires ne fournissent pas d’espace pour un sèche-linge. Si vous avez la malchance de n’avoir ni balcon ni buanderie, vous devez sécher vos vêtements mouillés dans l’appartement pour le meilleur ou pour le pire. Cela augmente à son tour le risque de croissance de moisissures.

Dans ce cas, le laveuse-sécheuse est le colocataire idéal. L’appareil combiné prend seulement autant de place qu’une machine à laver normale – et peut être installé sans connexions spéciales là où vous placeriez autrement la machine à laver.

Astuce: un appareil relativement petit, tel que le WDW 75141 STEAM de Beko, s’adapte à presque toutes les cuisines ou salles de bains, quel que soit l’espace dont vous disposez.

Salle de bain sans fenêtre: pas de problème pour les laveuses-sécheuses

La plupart des laveuses-sécheuses ne nécessitent pas de connexion externe. Comme ils ne produisent pas d’air d’échappement pendant le séchage qui doit être détourné d’une pièce, ils peuvent également être utilisés dans les salles de bains sans fenêtres. Aussi pratique: les appareils combinés éliminent les peluches indépendamment. Vous n’avez donc pas besoin de soins particuliers comme un sèche-linge normal, dont vous devez nettoyer régulièrement les filtres à peluches.

Une laveuse-sécheuse, en particulier avec une pompe à chaleur, est donc idéale pour quiconque n’a aucun moyen d’alimenter un séchoir à air d’échappement normal avec un évent. Il convient tout aussi bien à ceux qui n’ont pas envie de nettoyer un filtre à peluches ou de vider constamment un réservoir d’eau condensée (comme avec le sécheur à condensation).

Bébé à bord: lave-linge séchant pour les nouvelles familles

Une laveuse-sécheuse est idéale pour une petite famille avec un bébé – elle économise beaucoup de temps et d’énergie.

Attendez-vous un enfant ou avez-vous déjà une progéniture? Si vous êtes déjà maman ou papa, vous savez probablement combien de linge sale un bébé produit. Dans le même temps, vous n’avez pas une quantité infinie de vêtements – surtout pendant la saison froide, vous pouvez vous mettre dans le pétrin de ne plus avoir de barboteuses pour votre enfant. Après tout, il faut un certain temps pour que le linge humide sèche dans l’air froid de l’automne et de l’hiver. Il reste souvent moite pendant longtemps.

Une laveuse-sécheuse peut vous aider. Vous pouvez laver et sécher petit à petit les vêtements sales de bébé sans avoir à déplacer le linge mouillé d’un appareil à l’autre. Cela économise du temps et de l’énergie – et votre enfant a toujours des vêtements propres et confortables.

Conseil: un gros appareil avec un volume de lavage et de séchage élevé, tel que le WDU28510 de Bosch, est parfait pour une petite famille avec un enfant.

Belle chose: les gens d’affaires adorent les laveuses-sécheuses

Toujours en déplacement: vous n’avez pas beaucoup de temps pour laver, sécher et repasser? Pas de problème, la laveuse-sécheuse règle (presque) tout par elle-même.

Le costume doit-il toujours être très bien entretenu et le costume définitivement exempt de taches? En tant que femme ou homme d’affaires, vous devez vous présenter tous les jours au bureau avec des vêtements impeccables. Un lave-linge séchant pourrait rapidement devenir votre meilleur ami. Grâce à lui, vous pouvez laver et sécher vos vêtements de travail rapidement après le travail sans trop d’effort. Le lendemain, vous retournez au travail avec des vêtements frais et impeccables.

Conseil: un lave-linge séchant avec fonction vapeur, comme le V6WD85S2 de LG, offre également une protection contre les plis. Cela vous évite généralement d’avoir à repasser vos vêtements.

Petite lessive: la laveuse-sécheuse facilite la vie

En tant que célibataire, vous n’avez généralement pas de hautes montagnes de linge et vous n’avez qu’à faire fonctionner un tambour de temps en temps. Cependant, vous n’aimez pas laisser votre linge sécher à l’air. De nombreuses fibres deviennent rigides en conséquence, en particulier les serviettes en éponge et les chemises en coton. Mais vous n’avez pas l’espace ou l’argent pour un sèche-linge séparé? La laveuse-sécheuse se précipite pour vous aider et vous facilite la vie de célibataire – et câline.

Selon le peu de linge dont vous disposez, vous n’avez même pas besoin de retirer les vêtements mouillés du tambour pour aller dans la sécheuse. Du Le lave-linge séchant KWDR-84612-A de Koenic, par exemple, obtient un bon rapport volume de laveuse-sécheuse et est financièrement abordable pour une personne seule.