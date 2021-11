Ce serait un honneur de faire partie du MCU, déclare Keanu Reeves

Keanu Reeves explique dans une récente interview que ce serait « un honneur » pour lui d’être dans le L’univers cinématographique de Marvel (MCU) jouer le jeu. Il n’y a jamais rien eu de tel auparavant et il pense que c’est cool d’en faire partie. Mais pour le moment, il ne semble pas nécessairement qu’il soit choisi pour un rôle hypothétique dans l’univers cinématographique de Marvel.

L’acteur cyperpunk et John Wick trouverait cool de s’impliquer dans le MCU

Voilà de quoi il s’agit : Dans une interview vidéo avec Esquire, Keanu Reeves répond (matrice, « John Wick », Cyberpunk 2077) quelques questions. Par exemple, la question de savoir s’il marié à Winona Ryder être et s’il éventuellement rejoindre le MCU volonté. Il explique ensuite comment il aimerait faire partie de l’univers Marvel Cinemativ alias MCU. Plus tard, il y a d’autres apparitions possibles dans les jeux vidéo.

Un honneur et cool : Keanu Reeves semble pouvoir gagner beaucoup à l’idéePour faire partie du MCU. Il connaît également assez bien les films et leurs contextes. Selon lui, il n’y a jamais eu une entreprise cinématographique aussi cohésive comme lui apparemment impressionné. Keanu Reeves a déclaré que rejoindre le MCU serait un « honneur » pour lui et que ce serait « cool » d’en faire partie.

« N’est-il pas plus grand qu’un univers ? C’est presque comme un multivers, c’est un vers Marvel… Ce serait un honneur. Il y a de très bons réalisateurs et visionnaires là-bas et ils font quelque chose que personne n’a vraiment fait auparavant. C’est spécial en termes de taille, d’ambition, de production. Ce serait donc un honneur d’en faire partie. »

© projet CD

John Wick et Neo de Matrix dans Mortal Kombat ? Plutôt pas

Lorsqu’on lui a demandé si Kenau autoriserait Reeves John Wick et Neo de Matrix dans Mortal Kombat se présenter, il dit non. Au moins, si cela ne tenait qu’à lui, il serait apparemment contre. Mais ce qui n’est pas parce qu’il n’aime pas Mortal Kombat, c’est « génial ». Mais Neo et John Wick et « Mortal Kombat » feraient chacun leur « propre truc ».