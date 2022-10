La mariée partage une vidéo de sa mère qui « ruine » sa robe de mariée

Une femme qui pensait qu’elle enregistrerait la première réaction de ses amis à sa robe de mariée a fini par capturer sa mère en train de gâcher le moment.

Les révélations de la robe de mariée sont l’une des parties les plus excitantes de la matinée du mariage, mais une mariée devait partager la vedette.

Dans la vidéo TikTok, la mère de la mariée la bloque lors de la révélation de sa robe de mariée.

Elle a écrit dans sa légende: « Quand vous attendez depuis six mois pour faire une robe de mariée pour vos demoiselles d’honneur et que votre mère la gâche.

La vidéo a commencé avec la mariée sortant de la cabine d’essayage toute habillée dans sa robe de mariée prête à être montrée à tout le monde.

Son visage s’illumine d’un sourire qui montre à quel point elle a hâte de montrer sa robe.

Une fois la porte ouverte, son sourire se transforme en froncement de sourcils alors que sa mère sort devant elle, la bloquant, ignorant complètement qu’elle avait gâché le précieux moment de la mariée.

Bien que sa robe ait été ruinée, la mariée n’a pas eu de rancune pour sa mère lorsqu’elle a posté une deuxième vidéo où elle a frôlé le moment.

Après que sa mère se soit écartée de son chemin, la mariée est partie et a ramené son sourire sur son visage.

Elle est ensuite sortie de la cabine d’essayage et s’est dirigée lentement vers ses demoiselles d’honneur.

Toutes les demoiselles d’honneur n’ont pas non plus beaucoup pensé au moment gâché et se sont concentrées sur la mariée lorsqu’elles l’ont vue dans la robe de mariée.

Tout le monde a montré de l’enthousiasme pour la mariée dès qu’elle est sortie de la pièce et a félicité la mariée pour sa belle robe.

La mariée est ensuite allée de l’avant et a embrassé toutes ses demoiselles d’honneur tandis que certaines peuvent être vues en train de pleurer un peu.

On peut alors les voir parler avec animation de la robe de mariée et admirer la beauté de la mariée.

Les utilisateurs de TikTok ont ​​rapidement critiqué la mère de la mariée pour avoir gâché la révélation.

Un utilisateur a écrit : « Elle ne pouvait pas attendre ? Ou a-t-elle voulu s’écarter rapidement pour profiter du moment aussi [with] les autres? »

Un autre utilisateur a écrit: « Tout ce qu’elle avait à faire était de sortir de la pièce avant que la mariée n’ouvre la porte. alors elle aurait pu profiter du moment magique aussi. Je serais énervé ! »

« La façon dont elle a regardé la caméra avant de faire ce mouvement », a écrit une autre personne.

Cependant, beaucoup de gens pensaient que la mère de la mariée n’avait pas gâché le moment et que c’était juste une erreur innocente.

Une personne a écrit: «Elle voulait être dans la pièce pour vous aider, mais elle voulait aussi l’expérience de révélation avec tout le monde. Maman faisait de son mieux.

Une autre personne a écrit: « Aww, elle a l’air de se précipiter pour se retirer de votre place. Malheureusement, c’est un de ces moments où « les bonnes intentions ne comptent pas ».

« Ta mère ne l’a pas gâché. Elle essayait de sortir comme ils étaient au coin de la rue », a commenté une personne.

Malgré les nombreux commentaires de personnes sur TikTok, la mariée a précisé qu’elle considérait ce moment comme comique et a posté cette vidéo comme quelque chose à regarder en arrière et à rire.

La mariée a écrit dans la section des commentaires : « Je partage juste un souvenir amusant du jour le plus spécial de ma vie – ce n’est pas profond, détendez-vous. »

