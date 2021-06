Avatar: Frontiers of Pandora – La plus grande surprise de bande-annonce de la soirée

L’édition d’aujourd’hui du Événements en avant d’Ubisoft s’est terminé avec une vraie explosion, car à la fin une bande-annonce plus longue est devenue la prochaine Action-aventure « Avatar: Frontiers of Pandora » publié. Au jeu, qui est sur l’éponyme film primé basé par James Cameron, étaient également plus de détails révélé.

Avatar: Frontiers of Pandora – le jeu vous emmène dans un coin jamais vu du monde extraterrestre

Le jeu est développé par Divertissement de masse (« Tom Clancy’s The Division ») en coopération avec la société de production de films de James Cameron Lightstorm Entertainment et Disney. La dernière version du Moteur perce-neigequi était déjà utilisé dans « The Division ».

Il est censé donner vie au monde extraterrestre « Pandora avec toute sa beauté et son danger dans un monde immersif et ouvert » – et du point de vue de la première personnee peut être exploré. D’ailleurs, le titre de l’œuvre suggère déjà : Ce ne sont pas les domaines du cinéma qui seront explorables, mais plutôt la frontière occidentale, une « partie jamais vue de Pandora ».

Un « monde vivant et réactif, habité par des créatures uniques et de nouveaux personnages » est promis les troupes humaines de la RDA doivent faire face à ceux qui veulent exploiter la planète à leurs propres fins.

« Avatar: Frontiers of Pandora » est en développement et sera développé exclusivement pour les consoles de nouvelle génération PlayStation 5 et Xbox Series X/S ainsi que le PC quelque part en 2022 être publié.