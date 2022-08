Motorola Razr 2022, lancement du Moto X30 Pro reporté indéfiniment, la visite de Nancy Pelosi à Taïwan pourrait en être la raison

in

Le lancement du Razr 2022 et du X30 Pro de Motorola a été l’un des événements de lancement les plus attendus de 2022. Motorola, soutenu par Lenovo, a également beaucoup fait parler de lui dans les médias sociaux et la presse chinoise. Cependant, la société de technologie a annulé l’événement de lancement à la toute dernière minute et a reporté indéfiniment le lancement des appareils.

Le directeur général mobile de Motorola et Lenovo, Chen Jin, a fait cette annonce sur le site de microblogging chinois Weibo, déclarant : « Je suis désolé de vous informer que le lancement du nouveau produit Moto prévu à 19h30 (heure normale de Chine) ce soir a été annulé pour certains. raison. » Il a également ajouté: « Nous espérons toujours sincèrement apporter de nouveaux produits Moto à tout le monde et rester la Moto que les utilisateurs chinois aiment. »

Motorola avait annoncé l’événement de lancement du 2 août pour le Moto Razr 2022 et le Moto X30 Pro en juillet de cette année. La date provisoire de lancement du Motorola Razr 2022 était importante pour Motorola.

Samsung va lancer le Galaxy Z Flip 4 et le Galaxy Z Fold 4 lors de leur événement Galaxy Unpacked le 10 août. Motorola avait prévu de saper les appareils Galaxy Foldable, en fixant des prix inférieurs à ceux de Samsung et, plus important encore, en lançant ses appareils une semaine avant Samsung.

Samsung a dominé le marché des téléphones pliables, car ses efforts ont généralement fourni des produits bien conçus avec les meilleures spécifications. Le Galaxy Z Flip 3, en particulier, a bénéficié d’une baisse de prix qui en a fait le premier appareil pliable disponible à moins de 1 000 €. Motorola, d’autre part, s’était auparavant appuyé sur la nostalgie de l’ancienne série Moto Razr. Cependant, la nostalgie n’était pas suffisante pour que les gens oublient son prix élevé et ses spécifications moyennes.

Bien que Motorola n’ait pas révélé pourquoi leur événement a été annulé, les experts de l’industrie et les journalistes chinois pensent que Nancy Pelosile président de la Chambre des représentants des États-Unis, en visite à Taïwan et la montée des tensions qui en a résulté Taïwan et la Chine peut être une raison majeure.

Taïwan continue d’être un pôle industriel et manufacturier majeur pour un certain nombre d’entreprises technologiques. L’augmentation des tensions entre la Chine et Taïwan aura sûrement un impact sur le mouvement des composants entre les deux pays.

Motorola a sûrement un bon nombre d’appareils avec eux qu’ils auraient pu continuer avec le lancement et vendre les appareils pendant quelques jours, avant de devoir compter sur des appareils fraîchement fabriqués. C’est juste la pratique standard que toutes les grandes entreprises de technologie suivent.

Pour cette raison, il ne sera pas faux de croire que l’événement de lancement a été annulé pour des raisons politiques, peut-être sous l’influence de l’État communiste chinois. Si tel est bien le cas, cela n’augure rien de bon pour un certain nombre d’entreprises technologiques.

Par exemple, OnePlus est sur le point de lancer deux nouveaux appareils dans le monde le 3 août. L’événement de lancement principal aura lieu en Chine et à New York. Il y a une très bonne possibilité que l’événement de lancement soit annulé.

Motorola, quant à lui, n’a pas encore publié de déclaration sur le lancement du Moto Razr 2022 et du Moto X30 Pro.

