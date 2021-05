«  Supergirl  » annonce la date de diffusion des derniers épisodes

Il a été révélé que les derniers épisodes de la saison 6 de ‘Super Girl’ sera diffusé en août prochain.

La série basée sur le personnage de Bandes dessinées DC avec le même homme suivre Kara Zor-El (Melissa Benoist) tout en montrant ses pouvoirs surhumains à la société. « Supergirl » a été renouvelé pour sa sixième et dernière saison en janvier 2020 et la première partie de cette saison est maintenant à l’antenne, qui se terminera après deux autres épisodes qui arriveront les 4 et 11 mai.

Désormais, selon The CW, la saison 6 de «Supergirl» reprendra les diffusions de la deuxième partie de sa sixième saison le 24 août après une pause de trois mois en milieu de saison.

La sixième saison de l’émission comprendra 13 épisodes supplémentaires, ce qui pourrait indiquer que « Supergirl » prendra fin à la mi-novembre.

Pour le moment, les prochains épisodes de « Supergirl » qui sortiront en mai sont intitulés, «Prom Again! Oui ‘Noeud de peur’.