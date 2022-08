Les gens appellent Eminem pour l’appropriation culturelle dans une vieille vidéo musicale

La chanson du rappeur avec D12 intitulée « My Band » est sortie en 2004 et comportait une section à la fin qui a maintenant été qualifiée d’inappropriée.

L’homme de 49 ans a chanté sur la façon dont sa « salsa donne envie à toutes les jolies filles de danser et de se mettre en slip ».

Il a dit LA Leakers et American Cholo l’animateur du podcast Gil Tejada : « Je tiens à m’excuser auprès de la communauté mexicaine et de mes fans mexicains.

il était vraiment dans un costume de matador espagnol avec un groupe de personnes vêtues de vêtements mexicains et chantant sur la salsa 😭😭 culture s’appropriant partout

Un autre a ajouté : « Je me demande pourquoi ces gens n’exigent pas des excuses d’Eminem. »

Un troisième a déclaré: « Inventez une machine à voyager dans le temps et faites des allers-retours à n’importe quelle époque et cette merde ne sera TOUJOURS pas drôle. »

Donc c’est OK quand il le fait mais quand Tyga le fait c’est un problème ?

Un utilisateur a déclaré: « J’ai adoré cette fin quand j’étais enfant! Et je suis portoricain! Ma sœur me manque encore plus. »