Better Call Saul 6: Pourquoi Kim Wexler était plus importante que vous ne le pensez au chapitre 11

Netflix

Better Call Saul a créé le 11e épisode de sa dernière saison et nous a de nouveau donné un aperçu de l’avocat en tant que fugitif, mais il y avait un détail que certains ont peut-être négligé.

© AMCTu ferais mieux d’appeler Saul 6 : pourquoi Kim Wexler était plus importante que tu ne le penses au chapitre 11.

Un nouveau mardi est passé Tu ferais mieux d’appeler Saul sur le service de streaming Netflix avec la première du chapitre 11 correspondant à sa sixième et dernière saison. Là, nous avons assisté à de grands moments et scènes, comme les retours de Walter White et Jesse Pinkman, mais il y avait un personnage qui n’avait pas d’apparence physique dans la série et qui a été la clé du développement de l’épisode. On parle de Kim Wexler. Parce que?

Tout au long du sixième volet, Kim s’était positionné comme le partenaire idéal de Jimmy McGill au moment de mettre en œuvre chacune de ses stratégies pour vaincre Howard Hamlin, mais tout change lorsque Lalo Salamanca assassine l’avocat de HHM. Cette situation a été décisive pour le personnage incarné par la nominée aux Emmys 2022, Rhea Seehorn, décider de déménager et de rentrer chez lui pour commencer une nouvelle vie.

Lorsque le problème lié à Lalo a été résolu, Kim quitte Jimmy, provoquant une rupture en lui et commençant la figure de Saul Goodmandéjà dans la chronologie de Breaking Bad se mêler de divers crimes qui parvient à se cacher sous le tapis. L’histoire est déjà connue : le désormais ex-avocat s’échappe d’Albuquerque vers Omaha, Nebraska et se cache sous l’identité de Gène Takavicgardant un profil bas qui n’a pas duré longtemps.

+L’importance de Kim dans l’épisode 11 de la saison 6

Au chapitre 10, nous avons revu Slippin ‘Jimmy, se remémorant ses anciennes actions, mais il avait clairement indiqué que cela n’arriverait qu’une seule fois. Cependant, dans l’une des premières scènes de l’épisode 11, on voit Gene parler à Francesca, son ancienne secrétaire, qui mentionne qu’il a parlé avec Kim Wexler, mais sans donner de détails précis. Compte tenu de cela, Takavic appelle Kim et nous découvrons que dans le futur de Breaking Bad vit à Palm Coast Sprinklers, en Floride.

Bien que non confirmé, on pense que Jimmy a réussi à parler à Kim et ils ont eu une conversation qui jusqu’à présent est gardée secrète, mais le personnage de Bob Odenkirk est vu nerveux au point de finir par frapper le téléphone et de casser la cabine. Après ce moment, nous revenons au présent de Gène Takavic Oui Jeffie est recontacté pour lancer de nouvelles arnaques, peu importe qui il est ou dans quel état il se trouve.

Le départ de Kim Wexler a révélé la mort de Jimmy McGill pour donner vie à Saul Goodman certainement et la situation se répète avec Gene Takavic après la conversation téléphonique. Encore une fois, le chiffre Kim se dresse devant Jimmy et rend explicite son importance constante dans sa vie, puisque dans ce chapitre 11 la « nouvelle séparation » de son ex-femme lui fait reprendre les arnaques et les mauvaises décisions, redevenant Saul et laissant une porte d’incertitude à votre avenir.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂