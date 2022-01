Contrairement à The Witcher : une actrice de la série a parlé d’Henry Cavill et de son comportement sur le plateau de Netflix

Netflix

Le sorceleur C’est l’une des séries Netflix les plus importantes où Henry Cavill triomphe en tant que grand protagoniste. Mais l’acteur est-il aussi aigre que son personnage, Geralt de Riv ? Une actrice de la série le révèle.

©NetflixHenry Cavill dans The Witcher

Avec Le sorceleur Netflix a montré à quel point ils sont bien préparés pour créer des séries fantastiques. Cette production, mettant en vedette Henry Cavill, est l’un des grands succès de la plateforme et la grande preuve en est qu’elle a franchi les frontières immédiatement après sa première. En fait, c’est devenu la fiction la plus regardée de l’histoire de l’entreprise avant l’arrivée de Bridgerton ou Le jeu du calmar.

Pour la même raison et parce que les fans en redemandaient, le 17 décembre, Netflix a sorti la deuxième saison de Le sorceleur. Dans huit nouveaux épisodes, Henry Cavill il s’est une nouvelle fois mis dans la peau de Geralt de Rivia, révélant, une fois de plus, qu’il est le bon acteur pour ce rôle. Bien que dans la première édition, il ait ébloui par son travail, c’est dans celui récemment sorti qu’il a sécurisé le personnage grâce à ses talents d’acteur.

De plus, c’est précisément l’un des détails qui n’est pas passé inaperçu des utilisateurs qui ont applaudi l’excellent travail de Cavill et, en plus, sa caractérisation impeccable. Lors de cette deuxième partie, l’acteur ressemble beaucoup plus à Geralt de Rivia des livres et c’est quelque chose que tous les followers n’ont cessé d’applaudir. De plus, l’allure imposante de l’acteur et son élégance lorsqu’il se déplace devant la caméra font de ce personnage quelqu’un d’inégalable.

En fait, la grande performance d’Henry atteint un tel point que de nombreux fans se demandent si, en fait, l’acteur est aussi dur à cuire que son personnage. Mais récemment Freya Allan, l’actrice qui donne vie à la princesse Cirilla s’est exprimée sur le comportement de son partenaire en dehors du plateau de Netflix. Les déclarations de la jeune star ont été d’un grand soulagement pour les fans du drame d’époque car Cavill est l’un des artistes les plus aimés et les plus respectés de l’industrie.

D’après ce que Freya a avoué, lors d’une campagne de presse de Le sorceleur qui a eu lieu à ComicOn à San Diego, elle s’est sentie dépassée et est allée Henry Cavill qui l’a aidée à se calmer. « Je me souviens qu’il était si doux, encourageant et gentil ces jours-là. C’est des moments comme ça que je chéris vraiment« , étaient ses mots exacts. Incontestablement, l’acteur britannique a mis son expérience pour que son collègue, qui traversait la première tournée promotionnelle de sa carrière, passe le meilleur moment possible et c’est une belle preuve de son humilité.

