Moniteur d’activité Silvercrest, analyse: le nouveau best-seller de Lidl est un bracelet à moins de 20 euros

Certains produits Lidl suscitent des passions et non, on ne parle pas de chocolat. Des files d’attente se forment lorsque la chaîne de supermarchés allemande lance son Thermomix à bas prix, le Monsieur Cuisine Connect, votre boulangerie ou votre machine à coudre. La recette du succès de ces produits inconnus est un rapport performances-coût élevé. Ensuite, le bouche à oreille fait le reste. Nous avons testé le moniteur d’activité Silvercrest, un autre aspirant best-seller avec un écran couleur à moins de 20 euros capable de rivaliser en prix de qualité avec le populaire Xiaomi Mi Band.





Moniteur d’activité Lidl Silvercrest

Moniteur d’activité Silvercrest (Lidl) DIMENSIONS ET POIDS 4,27 x 2,04 x 1,3 cm; 23 g. ÉCRAN TFT couleur CAPTEURS Capteur optique pour mesurer la fréquence cardiaque et le pouls. ÉTANCHE IP67 AUTONOMIE Batterie au lithium polymère pour jusqu’à 15 jours de fonctionnement en veille (selon le fabricant) CONNECTIVITÉ Bluetooth COMPATIBILITÉ iOS et Android AUTRES Fonction de rappel de médicaments Se recharge directement via une connexion USB intégrée Télécommande pour prendre des photos PRIX 19,99 euros

Un design attrayant avec un écran qui rend les eaux au soleil

Lorsque nous ouvrons la boîte du moniteur d’activité Silvercrest, nous sommes surpris de trouver le manuel (enfin, c’est normal), la pilule qui constitue le portable lui-même et les deux parties du bracelet. Ce n’est plus qu’il n’y a pas d’adaptateur secteur – attendu – mais plutôt qu’il n’y a pas de câble. Silvercrest résout le problème de chargement avec un mécanisme ingénieux à une extrémité du pick-up qui, en plus de servir à tenir la sangle, est un port USB comme celui du Huawei Band 4. Il reste à voir comment il supporte l’usure du retrait et de la mise en charge, mais au départ, la fixation est ferme et sans lacunes.

Une fois assemblé, nous ajusterons le bracelet avec le système de montre habituel. Son bracelet est fin et résistant et dans l’ensemble il est confortable. Nous sommes avant un appareil de combat, tant par son apparence que par ses matériaux. Il est fait d’acier inoxydable et de matériaux tels que le polycarbonate, le polyuréthane (TPU) et l’ABS, une combinaison courante dans les appareils en raison de ses bonnes propriétés mécaniques et de son faible coût.

Dans la tablette, nous trouvons l’écran, encadré à l’extérieur par une bordure argentée et à l’intérieur par de généreuses bordures. Non pas que le panneau lui-même soit plus petit que les autres modèles populaires, mais l’utilisation des dimensions pourrait être meilleure. En tout cas, ce n’est pas traumatisant. En bas de l’écran se trouve le bouton que nous allons utiliser pour le gérer.

Malgré son prix bas, le moniteur d’activité Silvercrest a un panneau de couleur, quelque chose qui aide à mieux le voir et à le comprendre, ce que nous apprécierons particulièrement si nous ne voyons pas bien – pensez à votre père ou à votre grand-père lorsqu’ils s’éloignent et plissent les yeux. pour voir ce qu’il dit – ou lorsque nous sommes dans un environnement très lumineux. Et est-ce que la vision de Le panneau TFT de l’appareil Lidl est assez pauvre en plein jour et nous ne pourrons rien faire pour y remédier, car la luminosité ne peut pas être ajustée.

Le soleil, un ennemi fidèle de l’écran du moniteur d’activité Silvercrest

Passionnant en activité, pauvre en sport

Si nous voulons qu’il améliore l’activité et prend soin de notre santé, le Le moniteur d’activité Silvercrest offre une proposition simple et convaincante pour les utilisateurs de base. Ainsi, il nous prévient toutes les demi-heures de notre inactivité (s’il détecte que nous sommes arrêtés) et du besoin de s’hydrater.

De plus, nous pouvons simplement vérifier en jetant un œil sur votre écran les pas que nous faisons, la distance parcourue (oui, puisque nous n’avons pas de GPS, si nous laissons notre mobile à la maison, cette information ne correspondra pas à la réalité), une estimation des calories brûlées , heures de sommeil et fréquence cardiaque, dans ce dernier cas uniquement si l’on appuie sur pour prendre ces données.

Bien qu’il soit vrai que Silvercrest ne détaille que le capteur optique de la fréquence cardiaque, la capture des données ci-dessus devrait être effectuée par un accéléromètre et un gyroscope. Clou mesures de base pour ceux qui cherchent à savoir à quel point il est actif sans trop de complications, bien qu’il existe des modèles dans la gamme d’entrée qui offrent également des données sur la saturation en oxygène.

Bien que je n’avais pas d’appareil pour mesurer les pas avec précision, j’ai remarqué que la métrique des pas suivis était plus élevée que ce qui est habituellement habituel dans mon quotidien, ce que j’ai vérifié lors du test en portant mon Apple Watch sur le poignet droit et le portable de Lidl sur la gauche pendant plusieurs jours.

En ce qui concerne les records d’activités sportives, on en trouve quatre: marche, course, vélo et randonnée, offrant dans tous les cas des données sur le temps d’activité, une donnée pour choisir entre les calories consommées / fréquence cardiaque et la distance parcourue, pour laquelle là encore il est indispensable d’emporter le mobile avec soi. Bien que l’on puisse voir les données d’activité ou ces disciplines sportives à la volée, il est plus confortable et complet d’aller sur l’application.

Interface et application

Comme nous l’avions prévu dans la section design, la gestion du bracelet est assurée par un bouton non physique intégré à l’avant du micro, jouant avec la pulsation pour différentes actions. Ainsi, si nous voulons passer d’un écran à un autre, une seule touche suffira. Pour confirmer, une pression de quelques secondes sera nécessaire. Cette ressource est assez répandue parmi les bracelets d’activité, bien que serviteur vous préférez l’efficacité et la simplicité d’un bouton physique sur le côté. Aussi, si vous êtes habitué à manipuler les écrans tactiles et les gadgets, vous remarquerez que la sensibilité du bouton est plutôt faible.

L’interface montre neuf écrans que nous allons lister par ordre d’apparition: le principal, les étapes, la distance parcourue, les calories brûlées, les heures de sommeil, le pouls, les sports, les messages et “plus”, où entre autres, nous pouvons trouver notre téléphone ou l’éteindre. UNE système assez courant et attractif pour naviguer renforcée par la clarté des graphiques, leurs couleurs et la simplicité des informations fournies. Si nous voulons plus de détails, mieux vaut aller à l’application installée sur le mobile.

Et comment est l’application? Eh bien à la hauteur de l’appareil: facile à comprendre, avec de bonnes performances mais sans grande fanfare dans la conception. En fait, cela rappelle esthétiquement les applications d’il y a quelques années.

Nous y trouverons quatre onglets: menu, activité, alarme et paramètres, à partir desquels opérer.

Dans aujourd’hui Nous verrons notre activité de manière détaillée et très visuelle grâce à ses graphismes et ses couleurs.

Dans exercice Nos formations sont enregistrées, afin que nous puissions consulter en un coup d’œil l’historique de notre pratique sportive.

Pas de surprises dans Alarme , où nous pouvons configurer une alarme pour vibrer et nous avertir.

Depuis Paramètres Nous verrons la batterie, notre profil, nous pouvons fixer des objectifs, configurer les notifications qui nous parviennent du mobile, trouver l’horloge, redémarrer, mettre à jour, entre autres.

La vérité est que la quantité d’informations pouvant être obtenues à partir de l’application est surprenante pour la simplicité de ceci portable, avec d’agréables surprises telles que pouvoir voir l’heure, filmer l’appareil photo mobile à distance ou recevoir des notifications de temps en temps pour se lever ou boire de l’eau

Autonomie

Retirez la sangle et vous trouverez un port USB à une extrémité de la tablette pour charger le moniteur

Selon les spécifications, le moniteur d’activité Silvercrest dure jusqu’à 15 jours en mode veille, des chiffres qui peuvent nous conduire à être optimistes quant à leur autonomie.

Pour quantifier la durée de vie de votre batterie, il me reste les paramètres par défaut, quelque chose que beaucoup de gens font habituellement – et plus encore si l’on tient compte du fait que portable Il se concentre sur les utilisateurs low-tech, c’est-à-dire avec toutes les notifications des applications mobiles activées et les notifications toutes les demi-heures pour s’hydrater et se déplacer et la façon d’activer l’écran en soulevant le poignet.

Dans ce scénario d’utilisation, l’autonomie de la batterie a légèrement dépassé trois jours. Ces données constituent une approximation d’autonomie en pratique pour mon cas particulier qui sera évidemment différente pour d’autres utilisateurs plus sédentaires, qui utilisent moins le téléphone (et reçoivent donc moins de notifications) ou tout simplement qui optimisent la configuration pour maximiser l’autonomie de la batterie .

Que vous pressiez la batterie comme moi ou que vous l’étiriez un peu plus, la vérité est que Tirer sur la sangle pour libérer le port de chargement USB est pratique et facile et en l’espace de 3 à 4 heures, vous l’aurez à nouveau prêt pour l’action.

Moniteur d’activité Silvercrest de Lidl, l’avis d’Engadget

Nous avons terminé nos jours de test du moniteur d’activité Silvercrest moyennement heureux. Pour moins de 20 euros ce portable est robuste, facile à utiliser et fournit des mesures de base être conscient de notre activité. Jusqu’à présent, la proposition de Lidl est impeccable.

Par conception et performance, nous sommes avant un bracelet extrêmement simple et qui se remarque à l’œil nu. Esthétiquement, il n’est pas trop désaccordé avec d’autres modèles bon marché, mais son écran, bien qu’en couleur, semble régulier en plein jour. Une bonne preuve de cela, nous en avons dans les photos prises pour l’analyse: nous avons «souffert» en les prenant lorsque nous étions à l’extérieur, trouvant dans la pénombre d’un théâtre le cadre idéal pour les prendre. De plus, ni l’autonomie ni la précision des métriques ne permettent de lancer des fusées.

Si nous sommes clairs sur ce qui précède et sommes prêts à faire ces concessions, ce qui est parfaitement plausible par exemple pour le profil type d’une personne d’un certain âge pas très technologique qui ne veut savoir que ce qui bouge, ce moniteur d’activité Silvercrest nous laissera satisfait. Bien sûr, il convient de garder à l’esprit que pour un peu plus d’argent, il existe des modèles plus complets comme le vétéran Xiaomi Mi Band 4 (23 euros) ou le Honor Band 5 (30,99 euros)