Tim Burton rejoint l’éternelle polémique sur le costume de Batman Forever

Tim Burton a réalisé deux entrées de Batman mais a été renvoyé pour son ton impétueux. Quand il a vu les costumes des suites, il a été assez surpris !

Tim Burton réalisé deux films Homme chauve-souris: un à la fin des années 80 et un autre au début des années 90. Le premier film n’a posé aucun problème à l’étude, mais les cadres de Warner étaient concernés par certains éléments de la suite intitulée batman revient (1992). Dans ce cas, une Catwoman vêtue de cuir et d’apparence zombifiée et un pingouin mutant mangeant le nez d’un homme étaient tout simplement trop. « audacieux ».

Ainsi le directeur de Ciseaux a été remplacé par Joël Schumacher qui avait pour mission de développer des films conviviaux pour le jeune public et ainsi pouvoir toucher un public cible plus large et même vendre plus de merchandising Gotham Bat. Schumacher a réalisé deux films du héros : le premier avec Val Kilmer et la seconde pour George Clooney.

Des costumes qui ont suscité la controverse

Ici commence la polémique historique, avec les costumes de Batman et Robin en batman pour toujours. L’armure des hommes capés avait des tétons marqués sur leur poitrine et dans les séquences où les personnages changent, le réalisateur a osé ajouter des plans des fesses de Bruce Wayne et Dick Grayson. Audacieux? Peut-être même plus que le coup de langue que Catwoman donne à Batman dans Retour.

Tim Burton s’est joint à la controverse en parlant avec Empire où il a déclaré : « Attends une seconde! Tu te plains de moi parce que je suis trop bizarre et sombre pour mettre des tétons sur des costumes. Va au diable ». Il semble que la plaie soit encore ouverte et qu’il n’y ait pas de communion créative entre ce cinéaste et les deux films de Schumacher : batman pour toujours Oui Batman et Robin. Les tons sont diamétralement opposés et cassent la continuité de la franchise.

À l’égard de batman revientqui fête ses 30 ans ce mois-ci, Tim Burton déclaré: « Ce film me représente parce que c’est ainsi que je vois les choses. Ce n’est pas conçu comme une obscurité absolue, il y a un mélange, et cela me fait sentir bien à quel point cette entrée a été une expérience étrange et ce que j’ai ressenti pour que cela se produise. ». Batman de Burton, Michel Keatons’apprête à faire un retour triomphal à Univers étendu DC. Le cinéaste approuvera-t-il?

