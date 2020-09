Sans lui, il n’y aurait pas de waka Waka: Shakira nous montre son père

Plus récemment, Shakira a fait la une des journaux avec sa relation avec le footballeur Gerard Piqué, alors que des rumeurs persistantes de séparation circulent. Maintenant, cependant, la Colombienne se concentre d’abord sur un autre homme de sa vie. Elle se présente avec son père.

Shakira et Gerard Piqué sont en couple depuis près de dix ans. Le chanteur et la star du football du FC Barcelone ont deux enfants ensemble. Néanmoins, les rumeurs de crise sur la relation circulent depuis un certain temps. Il y a un peu moins d’une semaine, la femme de 43 ans a tenté de réfuter cela en publiant une photo de couple avec son petit ami de dix ans en vacances aux Maldives.

Il reste à voir si les spéculations sur un éventuel amour imminent seront réduites au silence. En tout cas, Shakira attire désormais l’attention sur un autre homme qui joue un rôle important dans sa vie: son père.

La raison: William Mebarak Chadid, comme le vieil homme de Shakira est appelé par son nom complet, a apparemment fêté son anniversaire. Dans tous les cas, la chanteuse a posté plusieurs clichés de l’homme, sans qui on n’aurait probablement jamais apprécié des chansons comme “Whenever, Wherever”, “Hips Don’t Lie” ou “Waka Waka”, sur sa page Instagram. Une photo montre son père seul. Elle peut être vue avec lui sur deux autres photos.

New-yorkais d’origine libanaise

«Joyeux anniversaire, papa doux», a écrit Shakira à propos des images en espagnol, suivi d’un emoji en forme de cœur. Malheureusement, elle ne révèle pas l’âge de son père. Mais au moins sur les photos, il se présente toujours avec un sourire sur son visage apparemment en meilleure forme.

Mebarek Chadid, d’origine libanaise, est né à New York. Enfant, il a émigré en Colombie, où il a rencontré la mère de Shakira, Nidia Ripoll Torrado. Le chanteur est le seul enfant qu’ils ont ensemble – mais quel enfant!