EA confirme que Battlefield 6 sera lancé à la fin de 2021, plus de détails attendus vers avril

La prochaine tranche de Champ de bataille a reçu un signal vert d’Electronic Arts avec l’éditeur travaillant avec DICE pour produire Battlefield 6 l’année prochaine. Le PDG et directeur d’EA, Andrew Wilson, a fait cette annonce lors de l’appel aux résultats trimestriels d’EA il y a quelques jours. En plus d’annoncer que le jeu devrait être lancé pendant la saison des vacances 2021, Wilson a également m’a dit que le prochain Champ de bataille sera à une « échelle jamais vue auparavant ».

En utilisant la dernière technologie, EA mène actuellement des tests pratiques internes et d’autres informations sur le jeu seront partagées au printemps prochain, selon Wilson. Il a déclaré: « Les progrès techniques des nouvelles consoles permettent à l’équipe de livrer une véritable vision de nouvelle génération pour la franchise. Nous avons des tests de jeu pratiques en cours en interne, et l’équipe a reçu des commentaires très positifs sur le jeu. nous avons commencé à impliquer notre communauté. «

Voyant qu’EA est sur la bonne voie avec la sortie de son prochain Champ de bataille titre, on peut supposer que la maison n’a pas eu à subir de revers et de retards majeurs dus à la pandémie. De même que Battlefield 6, EA a hâte de lancer un nouveau Besoin de vitesse jeu ainsi qu’un nouveau titre pour FIFA. Le géant du jeu a déclaré qu’il visait à publier « au moins six nouveaux jeux » qui seront pris en charge par les consoles de nouvelle génération: PlayStation 5, Xbox Series S et Xbox Series X dans la période d’avril 2021 à mars 2022.

Le dernier volet de la série était Battlefield 5, sorti en 2018. Le jeu a été mis à jour au fil des ans avec un mode royal de combat récent introduit en mars 2019. EA a publié le Battlefield V édition définitive le 22 octobre de cette année. Prometteur « ultime Champ de bataille expérience « , le jeu peut être joué sur Xbox One, PlayStation 4 et PC.

