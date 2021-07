Money Heist Saison 5: Date de sortie, distribution et plus de derniers détails

– Publicité –



L’histoire du crime de deux escrocs sous des angles différents est racontée dans le spectacle. Un planificateur choquant nommé The Professor recrute des agents qui utilisent des noms de ville comme surnoms. Ils complotent pour voler la Roya ; Mint of Span, la Bank of Span, et une somme d’argent substantielle.

Money Heist de Netflix a été une énorme sensation internationale depuis sa première apparition sur son service de première en 2017, et entame maintenant sa cinquième saison.

Il peut être divisé en « parties » même s’il y a des « saisons », mais la sémantique n’est pas importante.

Date de sortie

Commençons-nous le compte à rebours du retour du drame sur Netflix ?

Il n’est pas rare que l’histoire d’un voleur comporte de nombreux rebondissements. Ce serait également vrai pour la dernière saison de Money Heist. Netflix a décidé de séparer l’histoire en deux volumes distincts pour son dernier chapitre. On s’attend à ce qu’ils soient d’humeur indifférente.

Le volume 1 serait rendu public le 3 septembre 2021, tandis que le volume 2 serait rendu public le 3 décembre 2021.

Jeter

Ursula Cobero – Tokyo

Alvaro Morte – Le professeur

Itziar Ituno – Lisbonne

Pedro Alonso – Berlin

Miguel Herran – Rio

Jaime Lorente – Denver

Esther Acebo – Stockholm

Enrique Arce – Arturo

Darko Peric – Helsinki

Hovik Keuchkerian – Bogota

Luka Peros – Marseille

Belen Cuesta – Manille

Fernando Cayo – Coronel Tamayo

Rodrige de la Serna – Palerme

Najwa Nimri – Inspecteur Sierra

José Manuel Poga – Gandie

Deux autres personnes sont en route pour terminer la course finale du drame : Miguel Agel Silvestre que vous avez peut-être vu à Sense8 ; et Patrick Criado que certains d’entre nous pourraient voir à La Gran Familia Espanola.