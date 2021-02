Dave Grohl à propos de Kurt Cobain: « Il était le meilleur auteur-compositeur de notre génération » | 45S

Un maître du rock. Dave Grohl a récemment indiqué que Kurt Cobain, chanteur principal de Nirvana et avec qui il partageait la scène jusqu’en 1994, le considère comme le meilleur auteur-compositeur de «notre génération». Il en a également profité pour montrer sa nostalgie de ses journées avec le chanteur, même de son vivant.

Dans une émission « Medicine At Night Radio », un espace pour promouvoir son album et, accessoirement, se rapprocher de ses fans, Grohl a décidé de dédier quelques mots à Kurt, ainsi que de se rappeler comment il était à ce stade de sa vie.

«Les spectacles grossissaient. Les foules devenaient de plus en plus grandes. Les foules à l’extérieur des spectacles étaient plus grandes que les foules à l’intérieur des spectacles. Nous pouvions voir que quelque chose se passait, mais nous ne nous attendions jamais vraiment à ce que ce soit aussi grand que cela. Je pense qu’aucun de nous ne s’attendait à cela », a déclaré le chanteur.

De même, il a raconté ce qu’il ressentait quand il avait appris la mort de Cobain au milieu de l’apogée du Nirvana.

«Bien sûr, ce fut une expérience très difficile et finalement l’un des plus grands chagrins de ma vie. C’est l’un des plus gros cœurs brisés de ma vie que Kurt ne soit pas encore là pour écrire des chansons plus incroyables car il est assez clair qu’il a eu la chance d’avoir un cadeau. Je pense qu’il est prudent de dire qu’il était le meilleur compositeur de notre génération. Je suis très fier de dire que j’ai pu être leur batteur et jouer ces chansons tous les soirs.

Foo Fighters a déjà sorti « Medicine At Night », son nouvel album et qui a été catalogué par Dave lui-même comme un album « pour guérir l’anxiété dans les moments difficiles ».