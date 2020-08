NCIS Saison 17 – Date de sortie prévue, distribution, intrigue et toutes les informations !!!

Alors qu’il était sur Air Force One, un chef de la marine, Ray Trapp (Gerald Downey), chargé de transmettre le «football», passe dans des conditions secrètes, conduisant une arrivée de crise à Wichita, Kansas. Dans tous les cas, alors que sa disparition est initialement considérée comme un accident choquant, le NCIS, à la fin, révèle des preuves, recommandant que l’administrateur ait été tué et qu’il puisse être associé à une tentative de mort potentielle du président. La première saison avait commencé un peu comme ça.

La 16e saison s’est terminée avec l’ancien opérateur du FBI, Tobias Fornell (Joe Spano), supplie Gibbs de faire tout ce qui est important pour faire tomber les pharmaciens après que sa petite fille Emily est hospitalisée pour une surdose de sédatifs. Gibbs est effrayant par les différentes parties de l’affaire et son histoire avec l’équité des justiciers, et, tout comme il l’a fait avec Mike Franks auparavant, il se bat avec les rêves de Diane, l’ex-femme décédée de Gibbs et Fornell. À la suite de l’obtention de ces capacités et de l’atteinte d’un but avec l’apparition de Diane, Gibbs voit Ziva David se présenter chez lui pour l’avertir qu’il court un risque sérieux.

Date de sortie de la 17e saison

La dix-septième saison de NCIS a été initialement divulguée sur CBS du 24 septembre 2019 au 14 avril 2020. La saison a été créée par Belisarius Productions et CBS Television Studios.

Le 13 mars 2020, CBS a rapporté que le tournage de la saison 17 avait été suspendu en raison de la pandémie de coronavirus.

La saison 17 de NCIS s’est terminée plus tôt que prévu avant que ses quatre derniers épisodes puissent être terminés. Cela implique que la finale de la saison de l’émission était la scène 20, qui a été diffusée le 14 avril.

En raison de la saison plus courte, les fans ont eu hâte de savoir quand les dernières scènes de la série seront publiées.

Membres de la distribution NCIS Saison 17

Les principaux membres du casting de la saison 17 du NCIS sont Mark Harmon dans le rôle de Leroy Jethro Gibbs, Sean Murray dans le rôle de Timothy McGee, Wilmer Valderrama dans le rôle de Nicholas «Nick» Torres, Emily Wickersham dans le rôle d’Eleanor «Ellie» Bishop, Maria Bello dans le rôle du Dr Jacqueline «Jack» Sloane , Brian Dietzen comme Dr Jimmy Palmer, Diona Reasonover comme Kasie Hines, Rocky Carroll comme Leon Vance et David McCallum comme Dr Donald Mallard.

L’intrigue de NCIS Saison 17

Aucune alerte de spoiler! Ici, nous ne découvrirons pas ce que les téléspectateurs espèrent trouver dans les dernières scènes. Cela mettra fin au plaisir de se tenir si longtemps pour une consommation étonnante.

Dans les dernières scènes montrées, nous avons vu que le groupe tente de vérifier le personnage de Joe Smith, qui prétend avoir servi sur l’USS Arizona lors des assauts de Pearl Harbor et a besoin que sa dépouille y soit enterrée à son décès. En attendant, McGee se retrouve accidentellement coincé dans une réunion de famille d’individus dont il n’a pas la moindre idée.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂