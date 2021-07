La chute de Black Widow au Box Office serait due au piratage de Disney+ selon le PDG d’IMAX

Ce n’est un secret pour personne, à ce stade que Marvel’s Black Widow n’a pas été aussi performant que prévu au box-office. Bien qu’il se soit vanté d’un week-end d’ouverture record de 80 millions de dollars, le film a depuis chuté et a gagné beaucoup moins que la grande majorité des autres films de Marvel Cinematic Universe. Le PDG d’IMAX, Rich Gelfond a commenté la question, blâmant carrément la sortie du studio. Stratégie, qui impliquait également une sortie en streaming sur Disney +.

Lors d’une récente conférence téléphonique sur les résultats, Rich Gelfond a parlé de Black Widow. Les exploitants de cinéma attendaient des superproductions pour ramener les cinéphiles en masse. C’était le premier film Marvel à sortir depuis plus de deux ans. C’était donc censé être une réussite. Mais la décision de Disney de le rendre disponible sur Disney +, qui permet aux abonnés de payer 30 € supplémentaires pour le regarder à la maison, en plus des cinémas, a nui à son potentiel au box-office. Pas seulement parce qu’il était disponible sur Disney+, mais parce que cela ouvrait la porte au piratage de masse. Voici ce que Gelfond a dit à ce sujet.

« Il ne fait vraiment aucun doute dans mon esprit que la combinaison de PVOD et de beaucoup de piratage, les gens n’en ont pas vraiment parlé, clairement, il y a beaucoup de piratage qui explique la cannibalisation, et cela a considérablement affecté le box-office à la fin de la journée. »

À ce jour, Black Widow, qui est le premier (et probablement le dernier) film solo MCU de Scarlett Johansson, n’a gagné à ce jour que 319 millions de dollars au box-office. Pour illustrer combien d’argent Disney peut avoir laissé sur la table, Gelfond a utilisé F9, le dernier film de Fast & Furious, comme base de comparaison.

« C’est difficile à quantifier, mais certaines statistiques que je trouve intéressantes sont que Fast & furious 9, qui est le modèle de distribution le plus traditionnel, rapportera environ 700 millions de dollars dans le monde à la fin de sa course, et Black Widow en rapportera la moitié. Black Widow était un grand film, donc quand j’y pense, il ne faisait aucun doute qu’il restait beaucoup d’argent sur la table. »

En effet, le total s’élève actuellement à 623 millions de dollars. Alors que Black Widow a gagné 60 millions de dollars via Disney + au cours de son premier week-end de sortie, il est difficile de dire si ces revenus compenseront ce qui a été perdu au box-office. Parlant plus loin, le PDG a parlé, en termes plus généraux, de l’expérimentation de Disney avec ses stratégies de sortie.

« Chaque studio a vu les mêmes données que Disney. Ce que Disney a fait, c’est une expérience pendant la pandémie, du moins c’est ce qu’ils pensaient faire. Je me souviens dit Bob Chapek (CEO de Disney) que lors d’une des journées d’investisseurs en temps normal, ils pensent que le théâtre est important, l’exclusivité est importante et je pense que lorsqu’il regarde leurs données et que la pandémie est dans le rétroviseur, ils arriveront à la même conclusion que tout le monde fait : la façon de maximiser la valeur est d’avoir une fenêtre théâtrale. »

La fenêtre théâtrale exclusive a considérablement diminué en raison directe de la pandémie. Mais les choses sont encore compliquées et s’élaborent sous nos yeux. À titre d’exemple, Scarlett Johansson a récemment déposé une plainte contre Disney, alléguant qu’elle avait raté beaucoup d’argent qui lui aurait été rapporté en raison de la performance au box-office de Black Widow. C’est un mauvais look pour le studio, surtout s’ils espèrent travailler avec Johansson à l’avenir. Cette nouvelle a déjà été rapportée par JoBlo.