Nouveau de Philips Hue: une bande LED multicolore qui se trouve derrière le téléviseur et s’allume en fonction du contenu

Philips Hue a fait le tour de l’IFA 2020 pour présenter ses actualités sur l’éclairage et la maison connectée. L’un des produits les plus intéressants est le “Philips Hue Play gradient lightstrip”, un bande LED multicolore qui, en un mot, est utilisé pour créer un effet ambilight sur n’importe quel téléviseur basé sur les couleurs du contenu lu. Tant que nous avons les appareils nécessaires, bien sûr.

La bandelette est désormais disponible sur le site Internet de Philips Hue et son prix dépend de la longueur. Signify a lancé trois modèles, chacun plus grand, 55 à 75 pouces, afin qu’ils puissent être utilisés sur n’importe quel téléviseur. Le prix varie entre 179,99 euros et 229,99 euros, auxquels il faut ajouter le Brige et la Hue Sync Box.

RVB pour la télévision

Alors que Signify / Philips Hue dispose déjà de bandes LED extérieures, celles-ci sont blanches et non multicolores. La beauté de la “bande lumineuse dégradée Philips Hue Play” est que dispose de plusieurs LED qui peuvent être éclairées de différentes couleurs (16 millions, pour être exact) individuellement. De cette manière, l’entreprise cherche à créer une expérience plus immersive et à «imiter le contenu à l’écran».

La bande lumineuse doit être placée à l’arrière du téléviseur, dans le cadre, afin qu’elle ne soit pas visible à l’œil nu. Il émet un Projection de lumière à 45 degrés qui réagit en temps réel et, en plus, est synchronisé avec le reste des lumières intelligentes que nous avons connectées à l’aide de la technologie Hue Sync.

L’utilisateur peut personnaliser la façon dont les lumières réagissent au contenu via l’application mobile, y compris la vitesse et l’intensité des effets de lumière, la luminosité de la pièce, etc. Cependant, ce n’est pas un appareil qui peut être acheté indépendamment, mais plutôt il est nécessaire d’avoir le Hue Bridge et le Hue Play HDMI Sync Box, vendu séparément.

Signify affirme que sa bande LED a une durée de vie d’environ 25000 heures

Le pont est au prix de 59,95 euros et est le cerveau du système d’éclairage Philips Hue, donc les utilisateurs qui ont déjà des ampoules intelligentes dans leur maison l’ont installé. Désormais, la Hue Play HDMI Sync Box coûte 249,95 euros, ce n’est donc pas un investissement mineur. Ceci permet synchronisez l’éclairage de jusqu’à quatre appareils, y compris les téléviseurs, consoles, décodeurs, etc.

Versions et prix de la bande lumineuse dégradée Philips Hue Play

Comme nous l’avons déjà dit, le prix des nouvelles bandes LED dégradées Philips Hue Play dépend de la taille. Le modèle le plus basique est le 55 pouces (pour les téléviseurs entre 55 et 60 pouces), qui vaut 179,99 euros. L’intermédiaire est le 65 pouces (pour les téléviseurs entre 65 et 70 pouces), qui coûte 199,99 euros, et le plus cher est le 75 pouces, qui coûte 229,99 euros. Ils peuvent être achetés à partir du 6 octobre.