Google présentera une nouvelle mise à jour de sa politique de transparence en 2022; encourage les développeurs à partager des données

10 mai 2021 18:15:06 IST

Après Apple, Google a annoncé que le Play Store exigera bientôt que les applications affichent des détails sur toutes leurs données utilisateur collectées. La société prévoit de mettre en œuvre cette nouvelle fonctionnalité de confidentialité l’année prochaine. Cette annonce a été faite conjointement avec Dernières mises à jour de la politique de confidentialité d’Apple. À partir de 2022, Google montrera d’abord à ses utilisateurs les détails complets sur le type de données qu’il collecte et les performances de confidentialité et de sécurité qu’il maintient, en mentionnant des cas sélectifs où il a besoin d’accéder aux données privées de ses utilisateurs. Cette mise à jour vise à « développer et renforcer la confiance des utilisateurs dans le Play Store », conformément à un article de blog.

Cette section de sécurité peut inclure le type de données utilisateur collectées et stockées, par exemple, contacts, informations personnelles, audios, photos, vidéos, etc. Elle peut également montrer comment les données sont utilisées en termes de fonctionnalité de l’application et de personnalisation. Il peut également y avoir des informations indiquant si une application utilise ou non des protocoles de sécurité pour garantir la confidentialité des utilisateurs (par exemple, le cryptage de bout en bout de chat).

La nouvelle mise à jour respecterait les politiques familiales de Google. La section sécurité de l’application sera vérifiée par un tiers indépendant. Les applications permettront aux utilisateurs de demander la suppression des données si et quand ils décident de ne plus utiliser l’application et de la désinstaller.

« Google Play introduira une politique pour obliger les développeurs d’applications à fournir des informations précises sur l’accessibilité des données utilisateur. S’il s’avère qu’un développeur présente de manière erronée les données qu’il a fournies et enfreint la nouvelle politique de Google, il sera tenu de le réparer immédiatement dans un bref délai. En cas de non-conformité d’une application ou de son développeur, une plainte sera soumise à l’application de la politique », a déclaré le blog.

La fonctionnalité peut se déployer progressivement, donnant aux développeurs d’applications existantes le temps de mettre à jour leurs produits, tandis que pour les nouveaux développeurs, elle peut leur permettre de commercialiser leurs applications sur le Play Store uniquement lorsqu’ils suivent cette nouvelle mise à jour de la politique.

Bien que la mise à jour soit entièrement fonctionnelle vers la mi-2022, elle passera par la phase de pré-annonce au troisième trimestre de cette année. D’ici la fin de 2021, les développeurs peuvent commencer à déclarer les données dans le Google Play Store. Au cours du premier trimestre 2022, les utilisateurs peuvent voir l’option sur Google Play.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂