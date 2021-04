Un morceau de débris spatial zippé par la capsule Crew-2 Dragon de SpaceX en route vers la station spatiale

Les astronautes de la mission Crew-2 de SpaceX pour la NASA ont eu un bref moment de suspense après leur lancement spectaculaire vendredi 23 avril lorsqu’un morceau de débris spatiaux est passé inopinément à proximité de leur capsule Crew Dragon.

La rencontre des débris spatiaux, appelée conjonction, a eu lieu à 13 h 43 HAE (17 h 43 GMT) alors que les quatre astronautes de l’équipage 2 se préparaient à dormir après une longue journée. Leur équipage Dragon Endeavour s’est amarré à la station spatiale tôt samedi.

« Pour la prise de conscience, nous avons identifié une possible conjonction de rupture tardive avec une distance ratée assez proche de Dragon », a déclaré Sarah Gilles de SpaceX aux astronautes environ 20 minutes avant la conjonction vendredi. « En tant que tel, nous avons besoin que vous procédiez immédiatement à l’enfilage et à la sécurisation des sièges. »

Gilles a dit aux astronautes de remonter dans leurs combinaisons spatiales et leurs sièges par mesure de sécurité en cas d’impact. Vous pouvez regarder l’échange ici, gracieuseté de Raw Science.

« Copiez Sarah, vous nous voulez en costume pour un éventuel appel rapproché », a répondu par radio l’astronaute de l’équipage 2 Thomas Pesquet de l’Agence spatiale européenne.

Alors que le moment de la conjonction des débris spatiaux approchait, Gilles a transmis par radio une mise à jour aux astronautes de Crew-2 pour dire que les débris semblaient passer Crew Dragon à une distance plus éloignée que prévu initialement. À 13 h 44 HAE, Gilles a transmis le signal radio pour dire que les débris étaient passés sans incident.

« Dragon, SpaceX, nous avons passé le TCA sans impact », a déclaré Gilles à propos des débris. La distance et la composition des débris n’étaient pas immédiatement claires.

Après la conjonction, les astronautes Crew-2 – Shane Kimbrough et Megan McArthur de la NASA, Pesquet de l’Agence spatiale européenne et Akihiko Hoshide du Japon – sont sortis de leur combinaison et ont continué leur soirée. Ils sont arrivés à la gare samedi sans plus de surprises.

Le Crew-2 Crew Dragon Endeavour de SpaceX arrive à la Station spatiale internationale avec quatre astronautes à bord dans un amarrage en douceur le 24 avril 2021, un jour après son lancement en orbite. (Crédit d’image: NASA TV)

De telles rencontres avec des débris spatiaux se sont produites plusieurs fois au fil des ans, la Station spatiale internationale et certaines navettes de la NASA se déplaçant occasionnellement pour éviter les débris par mesure de sécurité. La station spatiale est énorme, de la taille d’un terrain de football, mais Crew Dragon de SpaceX – une capsule spatiale – est relativement petite, mesurant un peu moins de 27 pieds de long (8 mètres).

En septembre dernier, une menace potentielle de débris spatiaux a forcé l’équipage de trois personnes de la station spatiale à se mettre à l’abri à l’intérieur du segment russe de la station pour se rapprocher de son vaisseau spatial Soyouz en cas d’impact.

Les débris spatiaux sont une préoccupation croissante pour les astronautes et les satellites alors que les entreprises lancent de plus en plus de missions dans l’espace, y compris des mégaconstellations comme le projet Internet par satellite Starlink de SpaceX, qui compte désormais plus de 1400 satellites.

Cette semaine, l’Agence spatiale européenne a organisé la 8e Conférence européenne sur les débris spatiaux pour discuter du programme des débris spatiaux. Selon un aperçu de l’ESA, il y a environ 128 millions d’objets de plus d’un millimètre en orbite aujourd’hui.

