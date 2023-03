« Record of Ragnarok »: qui était Nikola Tesla dans la vraie vie

Nicolas Tesla Il est l’un des personnages les plus admirés du manga de « Enregistrement de Ragnarok ». Le scientifique, presque considéré comme un sorcier, fait face Belzébuth au huitième round de Ragnarok. C’était l’un des combats les plus attendus et les attentes des lecteurs de « Shuumatsu no Valkyrie » ont été comblées. De cette façon, le puissant inventeur a montré ses compétences, mais est tombé dans la ruse du dieu.

Dans le chapitre 76le représentant de l’Humanité avait mis Belzébuth dans les cordes, à tel point que ce dernier se retrouva à genoux devant les capacités de Tesla. Cependant, il a réussi à retrouver son courage et à se défendre.

Malgré son armure et sa puissance incroyable, Tesla a subi une coupure au bras droit. Le démon des ténèbres a compris, du même scientifique, le mécanisme de sa téléportation, et a ainsi pu nuire à l’inventeur.

Si tu veux savoir comment Tesla a dit au revoir mangavous pouvez cliquer ici. Bien qu’il ne soit pas encore apparu dans l’anime, visible sur Netflix, Nikola est l’un des protagonistes les plus populaires de « Record of Ragnarok » et ici on vous en dit plus sur qui c’était dans la vraie vie.

ici voir un aperçu des nouveaux chapitres de l’anime:

QUI ÉTAIT NIKOLA TESLA ?

Nikola Tesla était un inventeur Serbe, nationalisé américain, qui s’est surtout illustré dans le développement des bases de la génération de courant alternatif (CA). Il n’a jamais obtenu de diplôme, mais il s’est imposé comme l’une des figures représentatives du génie électrique, de la mécanique, de la physique et des mathématiques. Il est considéré comme un génie électrique.

Né en 1856, Tesla a décidé d’étudier l’ingénierie et la physique dans ce qui était connu comme l’Empire autrichien et a renforcé ses connaissances à Continental Edison. Puis, en 1884, il s’installe aux États-Unis et rejoint l’Edison Machine Works, à New York, pour travailler sur des appareils électriques et mécaniques.

Il a fait une fortune considérable avec son moteur à courant alternatif asynchrone et le système polyphasé. De cette façon, il a pu travailler sur ses inventions et ses expériences, comme celles qu’il a faites avec des oscillateurs mécaniques, des tubes à décharge électrique et l’imagerie par rayons X.

Une autre des œuvres qui lui ont donné plus de sponsors et d’argent ont été les premières bateaux télécommandés sans filainsi que ses études sur l’éclairage sans fil et la distribution sans fil de l’énergie électrique.

Vos idées de communication sans fil sur vos appareilsqui rappellent l’internet et le Wi-Fi actuels, n’ont pas pu continuer à progresser faute de budget : leur Tour Wardenclyffemaintenant connue sous le nom de Tesla Tower, est tombée en 1917 car il n’y avait pas d’argent pour ce projet.

Nikola Tesla dans son combat final lors du chapitre 76 du manga (Photo : Tokuma Shoten)

COMMENT NIKOLA TESLA EST-ELLE MORT ?

Nikola Tesla est décédé à l’âge de 86 ansle 7 janvier 1943, en raison d’un l’infarctus du myocarde. L’inventeur, l’un des plus notables de son temps, est mort dans une chambre d’hôtel à New York, après avoir fait faillite. Bien que son travail ait été oublié après sa disparition, au cours des dernières décennies, il a été revalorisé par la communauté scientifique.