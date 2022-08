Mon autre moi : combien coûte un billet pour Ayvalik, la ville où la série a été tournée

in

L’histoire d’Ada, Servgi et Leyla vous a inspiré ? Ici vous avez tous les détails pour visiter le paysage le plus impressionnant de Netflix.

©NetflixMi Otra Yo, la série tendance en streaming.

Il y a des fictions qui arrivent inopinément à se positionner parmi les plus vues Netflix. D’un moment à l’autre, une bonne partie des abonnés de la plateforme de streaming débattent d’une même série. A cette occasion, le tour a été mon autre moi. La production turque a réussi à se positionner parmi les tendances du catalogue, combinant une intrigue intéressante avec quelques lieux à visiter. Mais… Combien coûte un voyage à cet endroit ? Voici la réponse !

La fiction tourne autour Ada, Servgi et Leyla, trois femmes qui ont partagé une chambre durant leurs années universitaires et qui sont devenues inséparables. Au fil du temps, leur amitié s’est renforcée. Mais cela s’approfondira encore plus lorsque Sevgi recevra un diagnostic de cancer. Ainsi, le trio décide d’entreprendre un voyage à Ayvalik. Là, ils trouveront un homme du nom de Zaman qui consacre son temps aux séances de constellation familiale.

Le synopsis lui-même avance : « Ce qu’ils ne savent toujours pas, c’est que ce voyage va changer leur vie, car il va les amener à rencontrer leurs familles respectives, leurs ancêtres et une autre version d’eux-mêmes ». Les paysages qui remplissaient l’écran de Netflix invitaient les utilisateurs à revoir où ces épisodes ont été tournés et comment il est possible de les visiter. Tout d’abord, vous devez vous rappeler que vous êtes dans Turquie. En ce sens, il s’agit d’un site accessible qui peut être atteint depuis différents aéroports, bien qu’en ajoutant peut-être une visite en bus.

La ville est située précisément sur la côte nord-ouest, c’est-à-dire à côté de la mer Égée. C’est donc un district de la province de balikeir. Comment y arrivez-vous? Pour assurer un vol direct, l’option la plus pratique est de choisir une compagnie aérienne turque et de se rendre dans un aéroport à proximité. Par exemple, pour Turkish Airlines, vous pouvez vous rendre au Aéroport Koca Seyit à Edremit – également à Balikesir – qui est situé 140 kilomètres de la ville que vous souhaitez visiter.

Dans ce cas, la valeur des billets d’avion variera en fonction de la ville d’origine, de la date de départ et, bien sûr, du nombre de passagers. Si vous vouliez voyager depuis Buenos Aires, le vol est à peu près 1 800 €. Maintenant, si vous avez choisi de quitter Mexico, la valeur est 59 400 pesos mexicains environ. Si vous êtes en Europe, le trajet est beaucoup plus court : en partant de Madrid par exemple, le prix du billet est 350€ en classe économique.

