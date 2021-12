Cet homme a-t-il tort de refuser de « garder » sa fille lorsque sa femme demande une pause avec ses enfants ?

Un homme de 29 ans a acheté à sa femme un billet d’avion pour aller voir sa grand-mère en Italie, et a également acheté un billet à leur fille, en supposant qu’elle l’emmènerait.

Lorsque l’épouse de 25 ans lui a dit qu’elle avait besoin d’une pause pour s’occuper de leur enfant et qu’elle voulait partir seule en voyage, il a refusé de prendre du temps pour s’occuper d’elle et a publié un article sur sa situation difficile dans le subreddit » r/AmItheA–trou.

L’AITA est un endroit où n’importe qui peut publier sur une certaine situation ou expérience qu’il traverse et demander l’opinion d’étrangers sur qui a tort.

L’homme qui refuse de « garder » sa fille après que sa femme ait demandé une pause avec ses enfants a-t-il tort ?

Le premier drapeau rouge dans le message vient du titre « AITA pour avoir refusé de garder notre fille ? » lorsqu’il qualifie de « baby-sitting » de s’occuper de leur fille.

Il y fait référence deux fois de plus dans son message et est la principale source d’inquiétude pour de nombreux utilisateurs de Reddit qui ont afflué vers le message pour dire à cet homme qu’il était en effet « le trou ».

Leur fille a quatre ans, et en tant que telle, elle est incapable de s’occuper d’elle seule pendant une semaine pendant que sa mère est en Italie et que son père est au travail, alors il a supposé que sa femme l’emmènerait en Italie pour prendre prendre soin d’elle.

C’est le deuxième drapeau rouge qui pourrait passer inaperçu sans le contexte approprié qui a été donné à la fin – sa citation directe ici était « L’autre billet était pour notre fille puisque j’ai supposé qu’elle l’emmènerait », rien de plus, rien moins.

Lorsque sa femme a dit qu’elle voulait « une pause » avec les enfants « », il lui a dit « que c’était malheureux, car il n’y a aucun moyen que notre fille ne puisse pas y aller si elle y va. Parce que j’ai du travail et que je ne veux pas prendre de congé pour garder notre fille pendant une semaine entière.

C’est ici que les sirènes commencent à retentir et que le numéro de téléphone du CPS est saisi dans le téléphone.

On peut maintenant supposer qu’il pense que sa femme devrait toujours s’occuper de sa fille en tant que mère de famille et que si elle devait aller en Italie, « il n’y a aucun moyen que [their daughter] Ne pas pouvoir aller. »

Ceci, ainsi que la deuxième mention de prendre soin de sa fille comme étant « la garde d’enfants », a amené de nombreuses personnes à l’appeler instantanément « le trou ».

Le premier commentaire, qui a près de cinq fois plus de votes positifs que le fil lui-même avec 59,2k, se lit comme suit : « YTA. CE N’EST PAS GARDER QUAND C’EST VOTRE ENFANT », et a reçu près de 130 récompenses.

Cependant, le poste continue. Il dit : « J’ai suggéré que quelqu’un d’autre la surveille, mais nous ne connaissons personne qui habite à proximité qui serait prêt à la surveiller. J’aime ma fille, mais je ne veux pas prendre une semaine de congé pour la garder.

Par la suite, il a ajouté que le cadeau était pour l’anniversaire de sa femme et qu’elle était une mère au foyer/femme au foyer.

Alors que certains commentateurs réprimandent complètement cet homme pour son insensibilité et son mépris presque total pour ses responsabilités en tant que père, un message s’est imposé comme particulièrement bien pensé tout en restant passif-agressif.

« D’après ce que vous avez dit dans vos autres commentaires, il semble que votre femme fasse TOUT sur le front » domestique « », a déclaré cet éditeur, » pensiez-vous VRAIMENT qu’elle voudrait prendre toutes ces responsabilités sur la route? «

Ils ont mentionné qu’il aurait dû planifier tous les détails à l’avance, et peut-être que cela aurait été un cadeau beaucoup plus agréable.

« Homme debout, demandez à vous absenter du travail comme vous auriez dû le faire avant de réserver le billet et élevez votre fille pendant une semaine comme un père normal », l’ont-ils appelé. « Si vous avez besoin d’aide, je suis sûr que YouTube propose des vidéos sur la façon d’être un parent fonctionnel que vous trouverez utiles. »

L’experte de YourTango Keya Murthy a commenté le partage des responsabilités entre deux parents envers leur enfant.

« Lorsque les parents se partagent les responsabilités d’élever leurs enfants, ils commencent tous les deux à démarrer, à grandir et à profiter de leurs relations uniques avec leur enfant qu’ils ont mis au monde, dont ils prennent soin et qu’ils aiment », a déclaré Murthy, hypnothérapeute clinique et coach de vie spirituelle.

« Même lorsqu’une mère est une mère au foyer, elle devrait avoir le temps pour elle-même de passer du temps avec ses sœurs, sa famille et ses amis, tandis que papa a le temps de créer des liens avec l’enfant. »

Histoires connexes de YourTango :

Le père néglige ses responsabilités en tant que parent et traite cela presque comme s’il s’agissait d’une corvée, rejetant toutes les responsabilités sur sa femme.

« S’occuper de son enfant, ce n’est pas faire du baby-sitting », a-t-elle ajouté. « Il faut du temps pour laisser l’enfant vous aimer, vous respecter et vous adorer pour vous, et non parce que vous êtes son père. Le temps passé avec son propre enfant est le moment le plus précieux dans la vie de l’enfant et des parents.

Elle pense également que la meilleure solution serait de trouver quelqu’un qui puisse s’occuper d’elle pendant la journée pendant qu’il est au travail.

La conclusion à laquelle la plupart des gens sont arrivés était qu’il est en effet, « le trou ».

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.