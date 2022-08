Les soleils de minuit de Marvel pour la deuxième fois ont été retardés et sont à nouveau sans date de sortie ferme Firaxis Tactical RPG

Un autre report a été fait pour Marvel’s Midnight Suns. Dans sa publication des résultats trimestriels du lundi, l’éditeur Take-Two a révélé le retard. Cependant, au moins sur certaines consoles, il sera disponible avant le 31 mars 2023, car la fenêtre de lancement exacte se situe à l’intérieur de l’exercice 2023.

Marvel’s Midnight Suns, sorti en août, est un jeu de stratégie de super-héros qui suit un casting de personnages bien connus, dont les Avengers, dans une aventure qui combine des combats au tour par tour et des relations de style Fire-Emblem. Il est basé sur la bande dessinée Midnight Sons du milieu des années 90.

Initialement prévu pour ses débuts en mars, Firaxis et 2K ont décidé de le retarder jusqu’à la fin de 2022 pour « fournir plus d’intrigue, de cinématiques et de finition globale » en novembre dernier. Cependant, la date de sortie du jeu du 7 octobre a apporté la nouvelle que la fin était presque là en juin.

Pour « offrir la meilleure expérience possible à tout le monde », Firaxis dit avoir choisi de reporter le jeu une deuxième fois. Malheureusement, cela a fait glisser à nouveau la date de sortie d’origine.

Marvel’s Midnight Suns est un jeu de rôle stratégique au tour par tour créé par Firaxis, bien connu pour avoir créé XCOM. De plus, le jeu contient des éléments de construction de deck qui utilisent des cartes pour représenter les différentes techniques et compétences dont dispose chaque héros Marvel.

Bien que selon Firaxis, le jeu n’inclurait que des paiements ornementaux, les utilisateurs de Marvel’s Midnight Suns ne pourront pas utiliser d’argent réel pour acheter de nouvelles cartes.

Néanmoins, selon 2K, Midnight Suns sortira désormais pour le Xbox Série X/S, Playstation 5, et PC avant la fin de son exercice financier en cours en mars 2023. Par conséquent, l’avis d’aujourd’hui n’inclut pas de nouvelle date de lancement.

Mais maintenant que ces versions ont été reportées sine die à « une date ultérieure », ceux qui souhaitent jouer sur PlayStation 4, Xbox One ou Switch devront attendre beaucoup plus longtemps.