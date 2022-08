Moi, Jamais : quel est l’âge réel des acteurs

NETFLIX

Bien que dans la série Netflix, ils traversent l’adolescence, dans la vraie vie, ils sont adultes. Découvrez l’âge de Maitreyi Ramakrishnan, Darren Barnet et bien d’autres !

©NetflixYo, Never s’apprête à sortir sa troisième saison en streaming.

Le prochain 12 août va venir a Netflix une série jeunesse attendue : Moi jamais. La fiction a été intégrée au catalogue de la plateforme en 2020 pour raconter l’histoire d’une adolescente indo-américaine qui, après avoir traversé une année traumatisante, cherche à devenir une fille populaire de son lycée. Ce n’est pas une tâche facile, ou du moins c’est ainsi qu’il a été montré dans ses 10 premiers épisodes.

Telle était sa fureur, que le N rouge n’a pas tardé à le renouveler pour un second opus : dans celui-ci, devi -son protagoniste- a continué à faire face aux pressions quotidiennes de l’école, aux drames domestiques et aux nouvelles relations amoureuses. Une fois de plus, il a précisé qu’il s’agissait de l’une des séries préférées des utilisateurs, donnant le feu vert pour une troisième partie. En ce sens, cette semaine, nous verrons les nouveaux épisodes dans lesquels Devi et ses amis quittent le célibat pour comprendre que les relations impliquent beaucoup de découverte de soi.

Sans aucun doute, l’une des plus grandes attractions de cette série colorée est son casting. C’est vrai que c’est une excellente idée, puisqu’elle a été créée par Mindy Kalling Inspirée de ses propres expériences. De plus, son producteur exécutif, showrunner et scénariste est Lang Fisher. Mais pour le jeune public, rien de plus séduisant qu’un casting renouvelé qui propose de nouveaux visages encore méconnus d’une grande partie des utilisateurs de Netflix.

Avec Maitreyi Ramakrishnan liderando el elenco, los personajes secundarios se completan con las actuaciones de Poorna Jagannathan, Richa Shukla, Benjamin Norris, Adam Shapiro, Ramona Young, Martín Martínez, Jaren Lewison, Christina Kartchner, Jack Seavor McDonald, Darren Barnet, Dino Petrera y Hanna Stein, entre autres. Revoyez ici quel âge ils ont dans la vraie vie et à quel point ils sont éloignés de leurs personnages !

+ L’âge réel des acteurs de Yo, Nunca

– Maitreyi Ramakrishnan

Bien que dans la série, les élèves de la Sherman Oaks School aient environ 15 ou 16 ans au début, dans la vraie vie ils sont plus âgés. L’actrice qui joue Devi Viswakumar ont 20 ansétant le chiffre le plus proche de l’âge de son personnage dans la série Netflix.

-Lee Rodriguez

L’artiste derrière Fabiola Torres ont 22 ans.

-Ramona Jeune

L’actrice qui joue eleanor wong ont 24 ans.

– Darren Barnet

Paxton Hall-Yoshidale personnage de Darren Barnet, a 16 ans en Moi jamais. Cependant, dans la vraie vie, son âge est surprenant : 31 années.

– Megan Suri

La jeune femme qui donne vie à Anesa Qureshi dans Je n’ai jamais sur Netflix, il a 23 ans.

-Jaren Lewison

L’acteur qui joue Ben Gross dans la série, il ne s’éloigne pas trop de l’âge de son personnage puisqu’il a 21 ans.

