Le Deep Time Project de la France se termine après 40 jours; le groupe d’isolement revient à la vie réelle après avoir été coupé de la famille, des amis et de la pandémie

Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela ferait de se déconnecter d’un monde hyperconnecté et de se cacher dans une grotte sombre pendant 40 jours?

Quinze personnes en France ont fait exactement cela, sortant samedi d’une expérience scientifique pour dire que le temps semblait passer plus lentement dans leur caverneuse demeure souterraine du sud-ouest de la France, où elles étaient privées d’horloges et de lumière.

Avec de grands sourires sur leurs visages pâles, les 15 ont laissé leur isolement volontaire dans la grotte de Lombrives à une salve d’applaudissements et se sont baignés dans la lumière tout en portant des lunettes spéciales pour protéger leurs yeux après si longtemps dans l’obscurité.

«C’était comme une pause pressante», a déclaré Marina Lançon, 33 ans, l’une des sept femmes membres de l’expérience, ajoutant qu’elle ne sentait pas qu’il y avait une précipitation pour faire quoi que ce soit.

Même si elle aurait souhaité pouvoir rester dans la grotte quelques jours de plus, elle a dit qu’elle était heureuse de sentir à nouveau le vent souffler sur son visage et d’entendre les oiseaux chanter dans les arbres des Pyrénées françaises. Et elle n’envisage pas d’ouvrir son smartphone pendant quelques jours de plus, dans l’espoir d’éviter un retour «trop brutal» à la vraie vie.

Pendant 40 jours et 40 nuits, le groupe a vécu et exploré la grotte dans le cadre du projet Deep Time. Il n’y avait pas de lumière du soleil à l’intérieur, la température était de 10 degrés Celsius (50 F) et l’humidité relative était de 100%. Les habitants des cavernes n’avaient aucun contact avec le monde extérieur, aucune mise à jour sur la pandémie ni aucune communication avec les amis ou la famille.

Les scientifiques de l’Institut pour l’adaptation humaine à la tête du projet «Deep Time» de 1,2 million d’euros (1,5 million de dollars américains) affirment que l’expérience les aidera à mieux comprendre comment les gens s’adaptent aux changements radicaux des conditions de vie et des environnements.

Comme prévu, ceux de la grotte ont perdu leur sens du temps.

« Et nous voici! Nous venons de partir au bout de 40 jours … Pour nous, c’était une vraie surprise », a déclaré le directeur du projet Christian Clot, ajoutant pour la plupart des participants,« dans nos têtes, nous étions entrés dans la grotte il y a 30 jours.

Au moins un membre de l’équipe a estimé le temps sous terre à 23 jours.

Johan François, 37 ans, professeur de mathématiques et moniteur de voile, a couru des cercles de 10 kilomètres dans la grotte pour rester en forme. Il avait parfois des «envies viscérales» de partir.

Sans obligations quotidiennes et sans enfants, le défi était de «profiter du moment présent sans jamais penser à ce qui se passera dans une heure, dans deux heures», a-t-il déclaré.

En partenariat avec des laboratoires en France et en Suisse, les scientifiques ont surveillé les habitudes de sommeil, les interactions sociales et les réactions comportementales des 15 membres via des capteurs. L’un des capteurs était un minuscule thermomètre à l’intérieur d’une capsule que les participants avalaient comme une pilule. Il mesurait la température corporelle et transmettait des données à un ordinateur jusqu’à ce qu’il soit expulsé naturellement.

Les membres de l’équipe ont suivi leurs horloges biologiques pour savoir quand se réveiller, s’endormir et manger. Ils comptaient leurs jours non pas en heures mais en cycles de sommeil.

Vendredi, des scientifiques surveillant les participants sont entrés dans la grotte pour informer les sujets de recherche qu’ils sortiraient bientôt.

«C’est vraiment intéressant d’observer comment ce groupe se synchronise», a déclaré Clot plus tôt dans un enregistrement de l’intérieur de la grotte. Travailler ensemble sur des projets et organiser des tâches sans pouvoir fixer un moment pour se réunir était particulièrement difficile, a-t-il déclaré.

Bien que les participants semblaient visiblement fatigués samedi, les deux tiers ont exprimé le désir de rester un peu plus longtemps dans la clandestinité afin de terminer les projets de groupe entamés lors de l’expédition, a déclaré Benoit Mauvieux, chronobiologiste impliqué dans la recherche. The Associated Press.

«Notre avenir en tant qu’humains sur cette planète va évoluer», a déclaré Clot après son émergence. «Nous devons apprendre à mieux comprendre comment nos cerveaux sont capables de trouver de nouvelles solutions, quelle que soit la situation.»

