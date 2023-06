Modernisez votre salle de réunion avec l’écran interactif speechi

Les temps de réunion sont souvent longs et ennuyeux, les salles sont ternes et les supports inadaptés, ne favorisant donc pas la concentration de l’ensemble de vos collaborateurs, et particulièrement lorsque les réunions sont récurrentes durant la semaine. C’est pour cela que trouver des solutions pour moderniser votre salle et la rendre plus attractive aux yeux de vos collègues et collaborateurs peut grandement affecter votre travail, et ce, positivement.

Un écran interactif complet et optimisé

Ajouter un écran interactif à votre salle de réunion la modernisera instantanément, et celui-ci sera d’autant plus apprécié s’il propose plusieurs compatibilités et fonctionnalités.

Les capacités de cet écran interactif

Le grand avantage des écrans Speechi est qu’ils sont compatibles avec une multitude de logiciels. En effet, vous pourrez parfaitement connecter votre écran interactif à des applications ou logiciels de visioconférences tels que :

Skype

Zoom

Google Meet

Go To Meeting

Teams

Android, Windows ou Apple

Peu importe votre solution préférée, les écrans interactifs Speechi sauront s’adapter.

La technologie allouée à ces écrans les rend ultra-dynamiques, parfaitement réactifs et très rapides, assurant des réunions animées et sans difficultés.

Ce sont des écrans tactiles, permettant une gestion des éléments rapide et simplifiée, en effet, chaque écran dispose de 20 points de touch fonctionnant simultanément.

Les différents modèles disponibles

Vous pourrez retrouver les écrans en trois tailles différentes, afin de choisir celui qui s’adaptera parfaitement à votre pièce. Ainsi, si votre salle de réunion n’a pas une très grande superficie, le plus petit écran adapté à la visioconférence, de tout de même 65 pouces, sera idéal.

Si votre salle de réunion, au contraire, rassemble un grand nombre de personnes, et possède une surface importante, alors l’écran de 85 pouces sera parfaitement adapté.

Un écran qui brise les frontières du digital

Grâce à un écran interactif, vous serez donc en mesure de moderniser vos salles de réunion, mais également de les dynamiser, de redonner le goût à vos collaborateurs de participer.

La solution idéale pour travailler ensemble

Ces écrans apparaissent alors comme la solution, celle tant recherchée, depuis des années, pour faciliter le travail d’une équipe ayant une partie de ses membres à distance, et l’autre partie au sein des bureaux.

Grâce à la technologie de Speechi comme les trois haut-parleurs et le microphone puissant, la caméra grand angle intégrée, ou encore la résolution UHD, la collaboration sera optimale. Vous disposerez, de surcroît, d’une connectivité complète pour faciliter vos potentiels branchements.

Des salles de réunion nouvelle génération

Les salles de réunions se réinventent grâce aux écrans interactifs, cela vous permettra, au fur et à mesure du temps, de développer un nouveau rythme de travail, toujours plus adapté à la société actuelle.

Nous le savons, suite à la situation sanitaire dans le monde ces dernières années, de plus en plus de professionnelles optent pour des solutions de travail en distanciel. Dorénavant, il ne sera plus forcément nécessaire de se déplacer jusqu’à son entreprise pour assister à une réunion ou à une conférence.

En tant qu’animateur de la réunion, cet écran sera idéal tant au niveau du dynamisme que des possibilités.