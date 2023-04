Netflix : le film émouvant avec Chutimon Chuengcharoensukying de Hunger

NETFLIX

La star de Hunger a également fait la une d’un autre drame disponible sur la plateforme de streaming. Découvrez de quoi il s’agit et pourquoi vous devriez le regarder.

© IMDbChutimon Chuengcharoensukying a joué dans un autre film disponible sur Netflix.

La semaine dernière, un film thaïlandais a retenu toute l’attention des abonnés de Netflix. Il s’agit de Faimla fiction mettant en vedette Chutimon Chuengcharoensukying. Si vous avez apprécié le travail de cette actrice, nous vous proposons ici un film émouvant auquel elle participe que vous pouvez retrouver dans le catalogue de la plateforme de streaming.

Dans affaméChutimon Chuengcharoensukying a été responsable de l’usurpation d’identité aoy, propriétaire d’un restaurant familial. Cette femme d’une vingtaine d’années est à la tête de ce lieu spécialisé dans les nouilles sautées situé dans la vieille ville de Bangkok.

« Un beau jour, il reçoit une invitation à quitter l’entreprise et à rejoindre Hambre, l’équipe de chefs de luxe la plus sélecte de Thaïlande, dirigée par Paul, un chef aussi brillant qu’odieux.», remarque le synopsis officiel du film réalisé par Sitisiri Mongkolsiri avec un scénario de Kongdej Jaturanrasmee. Mais si vous cherchez un drame plus court, vous devriez regarder heureux l’année dernière.

+ Comment est heureux l’année dernière avec Chutimon Chuengcharoensukying

Même si c’est très différent de Faim, ce film romantique met également en vedette Chutimon Chuengcharoensukying. Créé en 2019, heureux l’année dernière dure seul 1 heure et 53 minutes et est écrit et réalisé par Nawapol Thamrongrattanarit. Bien qu’il ne soit pas original de Netflix, il fait partie du catalogue de la plateforme de streaming et vous pouvez en profiter directement à partir de là.

De quoi s’agit-il? Le protagoniste de ce film est une femme qui range sa maison dans le cadre d’un processus de rénovation monumental. Cependant, au cours de ce voyage, elle se heurte à son passé après avoir retrouvé les affaires de son ex-petit ami. De cette façon, cela devient une production qui allie drame, romance et émotion et qui vous captivera du début à la fin.

