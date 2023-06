The Great Flood : Où était l’histoire vraie qui a inspiré la série ?

Netflix

L’une des séries qui a ému beaucoup dans le plate-forme de diffusion en continu C’est sans doute celle d’une des catastrophes dont on se souvient encore pour les terribles conséquences qu’elle a eues, il s’agit « Le grand déluge » de Netflix et ici nous expliquons où et comment c’était l’histoire vraie qui a inspiré la série.

« The Great Flood » de Netflix est réalisé par Jan Holoubek et Bartłomiej Ignaciuk et compte 6 chapitres, avec Tomasz Schuchardt, Ireneusz Czop et Tomasz Koty Agnieszka Żulewska qui donne vie à l’hydrologue Jasmina Tremer.

Comme annoncé sur la plateforme, « The Great Flood » de Netflix est une intrigue fictive basée sur des événements réelss’est inspiré de Catastrophe naturelle de 1997 connue sous le nom d’« inondation du millénaire », qui a fait des ravages dans le sud-ouest de la Pologne, le nord de la République tchèque et plusieurs régions d’Allemagne, toutes dues à deux périodes de fortes pluies, la première entre le 3 et le 10 juillet et la seconde entre le 17 et le 22 juillet. Les niveaux d’eau montèrent jusqu’à 4 mètres et causé la mort d’au moins 76 personness (56 en Pologne, 20 en République tchèque).

Le producteur de la série a révélé qu’une liste sans précédent de survivants et de témoins de la catastrophe naturelle a aidé à leur témoignages pour créer l’histoire « The Great Flood » de Netflix.

