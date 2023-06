L’icône de Transformers, Peter Cullen, réfléchit à jouer à Optimus Prime dans la nouvelle fonctionnalité de Rise of the Beasts

Une nouvelle featurette publiée en prévision de Transformers : le soulèvement des bêtes trouve l’icône du doublage Peter Cullen réfléchissant à donner vie à Optimus Prime pendant tant d’années. Venant avec l’aimable autorisation du Compte Twitter des transformateursCullen révèle le conseil que lui a donné son frère avant sa toute première audition, qui lui a dit d' »être assez fort pour être doux ».





« Quand j’ai exprimé Prime pour la toute première fois, je vivais avec mon frère Larry, qui était un Marine. J’ai dit: » Je vais à une audition. Je vais être un camion. Et il a commencé à rire et il a dit : ‘Un camion ?!’ Et j’ai dit : ‘C’est un leader. C’est un héros. Et son comportement vient de changer. Il est juste allé, ‘Peter. Si vous voulez être un leader, soyez assez fort pour être doux. Et je suis arrivé à l’audition et j’ai dit: « Je m’appelle Optimus Prime, de la planète Cybertron. » Je n’avais aucun doute sur le fait que c’est ce à quoi un héros devrait ressembler, et j’étais convaincu que j’allais obtenir ce rôle. »

Peter Cullen est devenu synonyme du rôle d’Optimus Prime depuis qu’il a exprimé le personnage en premier Transformateurs série animée en 1984. Depuis lors, Cullen a joué le rôle bien-aimé dans toute la franchise, du petit écran au grand écran. Cullen a ensuite fait l’éloge de la dernière sortie, Transformers : le soulèvement des bêtesdéclarant qu’il a « les mêmes ingrédients qui étaient là au début. »

« Transformers: Rise of the Beasts a les mêmes ingrédients qu’au début. Il y a cette intégrité, il y a une dignité, il y a du courage. C’est un honneur de pouvoir faire ce personnage. J’ai parlé à beaucoup de gens qui a grandi avec Transformers, et je ne les prends pas pour acquis. Je vous aime les gars.





Transformers: Rise of the Beasts Premières réactions Louez la préquelle

Transformers : le soulèvement des bêtes agira comme une suite / préquelle / et un semi-redémarrage, repris en 1994 à Brooklyn. La dernière aventure suit Noah, un ancien expert en électronique militaire, et Elena, une chercheuse en artefacts, qui sont tous deux entraînés dans un conflit à trois entre les Maximals, les Predacons et les Terrorcons alors qu’ils aident Optimus Prime et les Autobots dans une guerre pour protéger la Terre de l’arrivée d’Unicron.

Réalisé par Steven Caple Jr., Transformers : le soulèvement des bêtes met en vedette Peter Cullen aux côtés de Dans les hauteurs vedette Anthony Ramos et Judas et le Messie noir vedette Dominique Fishback. Le reste de la distribution comprend Lauren Vélez, Tobe Nwigwe, Michelle Yeoh, Pete Davidson, Liza Koshy, Cristo Fernández, John DiMaggio, David Sobolov, Michaela Jaé Rodriguez, Peter Dinklage et la star de Hellboy Ron Perlman dans le rôle d’Optimus Primal, le leader du Maximaux.

Les premières réactions ont fait l’éloge Transformers : le soulèvement des bêtes, beaucoup l’appelant l’un des meilleurs versements de la franchise de longue date. « Heureux de dire que #Transformers #RiseOfTheBeasts est l’un des meilleurs épisodes de la franchise », déclare un critique. « C’est très amusant, CGI a fière allure et l’action est bien mise en scène et facile à suivre. La projection que j’ai vue a fait applaudir des gens dans le théâtre et les enfants ont beaucoup ri.

Un autre ajoute que Transformers : le soulèvement des bêtes « C’était génial ! L’équipe de Beast Wars apparaît enfin dans ce qui est sans doute le MEILLEUR Transformateurs film en fuite. Il y a beaucoup de cœur, d’humour et de fierté de Brooklyn ici; et tout cela rend le pop-corn amusant.

Transformers : le soulèvement des bêtes est prévu pour être publié aux États-Unis le 9 juin 2023 par Paramount Pictures.