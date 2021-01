Mobvoi Earbuds Gesture: ces écouteurs entièrement sans fil vous permettent d’accepter des appels en bougeant la tête

Mobvoi, la marque derrière TicWatch et TicPods, vient d’annoncer le lancement mondial de son nouveau Geste des écouteurs. Ce sont des écouteurs entièrement sans fil qui se distinguent par une fonction particulière appelée TicMotion.

Pourquoi est-ce? Normalement, les écouteurs de ce type ont un contrôle gestuel, nous pouvons donc accepter un appel en appuyant deux fois sur l’un des écouteurs, par exemple. Eh bien, dans les écouteurs gestuels on peut faire de même, mais en secouant la tête. Les écouteurs peuvent être achetés à partir d’aujourd’hui sur Amazon et sur le site Web du fabricant.

Fiche technique Mobvoi Earbuds Gesture

GESTE D’OREILLES MOBVOI DIMENSIONS ET POIDS Pour déterminer UNITÉ DIAPHRAGME 6 mm CONNEXION Bluetooth 5.0 COMPATIBILITÉ iOS et Android TAMBOURS Écouteurs: 90 mAh

Etui: 600 mAh AUTONOMIE Écouteurs: jusqu’à 10 heures

Etui: jusqu’à 50 heures CHARGEMENT DE L’ÉTUI USB type C CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES Contrôle gestuel

TicMotion

IPX5

Annulation du bruit ENC PRIX 89,99 euros

Secoue la tête pour accepter un appel

Les écouteurs Mobvoi Earbuds Gesture sont des écouteurs entièrement sans fil finis en noir. En bas, nous avons le mât, où nous trouvons les broches de charge et les microphones, et en haut le haut-parleur et la surface tactile que nous permettra de prendre des mesures en appuyant sur. Comme presque tous les écouteurs de ce type, ils ont des coussinets en caoutchouc de silicone pour améliorer l’adhérence et l’annulation passive. Ils ont également une résistance à l’eau et à la sueur IPX5.

Dans tous les cas, la chose la plus frappante à propos des écouteurs sont les fonctions d’intelligence artificielle, mettant en évidence TicMotion. Comme prévu, cette fonction permet acquiescez ou secouez la tête pour accepter ou refuser un appel entrant. C’est une fonctionnalité très intéressante qui complète bien la connexion indépendante. Chaque casque se connecte individuellement au mobile, nous pouvons donc utiliser un seul casque comme mains libres et accepter ou rejeter les appels en bougeant la tête.

Les écouteurs n’ont pas de suppression active du bruit, mais ils le font isolation phonique dans les microphones pour améliorer la clarté de la voix dans les appels. Nous connaissons déjà cette fonction à la fois à partir d’autres casques et de TicPods 2. De plus, les écouteurs sont compatible avec les assistants vocauxà savoir Google Assistant, Siri et Alexa.

Quant à la batterie, chaque oreillette a une capacité de 90 mAh. Selon la marque, ils peuvent offrir jusqu’à 10 heures de lecture de musique en continu. Le boîtier de charge, quant à lui, a une capacité de 600 mA, nous pouvons donc théoriquement charger complètement le casque jusqu’à cinq fois. La boîte se recharge en un peu plus de deux heures et les écouteurs en un peu plus d’une heure.

Versions et prix des écouteurs Mobvoi Gesture

Le Mobvoi Earbuds Gesture peut être obtenu en noir pour 89,99 euros à la fois sur le site du fabricant et sur Amazon.