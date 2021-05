Metro Exodus: Enhanced Edition pour PS5 et Xbox Series arrive en juin

Le tireur à la première personne a été touché depuis quelques jours Metro Exodus dans une révision techniquement significative Édition améliorée disponible pour le PC. Cela devrait bientôt faire son chemin vers les consoles de nouvelle génération PlayStation 5 et Xbox Series X / S Trouve. Après que le développeur l’ait fait il y a six mois avait annoncé, elle en a un maintenant date de sortie officielle donné.

Metro Exodus: Enhanced Edition apporte la 4K, le lancer de rayons et plus encore aux nouvelles consoles

Plus précisément, « Metro Exodus Enhanced » apparaît, comme l’ont annoncé les créateurs de 4A Games, comme « Complete Edition » le 18 juin 2021 pour consoles. Le jeu de tir à la première personne se diversifie sur les consoles actuelles, tout comme sur PC améliorations techniques Offrir. Ceux-ci incluent sur PS5 et Xbox Series X. Résolution 4K avec 60 images par seconde et intégration du lancer de rayons (y compris la fonction Ray Traced Emissive Lighting). La Xbox Series S ne jouera au jeu qu’en 1080p à 60 FPS représenter.

De plus, la version révisée du jeu devrait également avantages particuliers des consoles utiliser. Par exemple, les joueurs Xbox Series peuvent utiliser la prise en charge du Sons spatiaux 3D et amélioration de la latence du contrôleur. Sur PlayStation 5, cependant, devrait rétroaction haptique du contrôleur DualSense sont pris en charge.

Au fait, tous ceux qui possèdent déjà « Metro Exodus » pour PS4 et Xbox One peuvent en attendre un mise à niveau gratuite de nouvelle génération avoir hâte de. Le jeu apparaît également dans un version physique pour PS5 et Xbox Series dans celui mentionné précédemment « Édition complète ». En plus du jeu principal, cela inclut également le deux extensions DLC « L’histoire de Sam » et « Les deux colonels ».

Le contenu de la « Metro Exodus Complete Edition » / © 2020 Koch Media GmbH, Deep Silver, 4A Games

Dans «Metro Exodus» on retombe dans le rôle de celui connu des prédécesseurs Personnage principal Artyom et doivent voyager dans un monde ravagé par la guerre nucléaire en 2036. Nous faisons cela avec un petit groupe à bord du lourdement blindé Locomotive à vapeur Aurora. Contrairement à ses prédécesseurs, nous sommes cette fois plus souvent à la surface peuplés de mutants afin de trouver un endroit sûr où vivre.

« Metro Exodus » est actuellement disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Les versions techniquement révisées du jeu suivront le 18 juin 2021 pour PlayStation 5 et Xbox Series X / S.