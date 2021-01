Queen et leur collaboration avec David Bowie sur ‘Under Pressure’

L’histoire derrière le succès emblématique de Dans quoi dans 1981, «Sous pression» est originaire des Alpes suisses, où le groupe enregistrait son dixième album studio, «Espace chaud» dans Studios de montagne quand David Bowie Il est arrivé à magasiner.

BowieA cette époque, il était dans le même studio pour enregistrer le thème principal du film, ‘Cat People’, cependant, sachant que Freddie Mercury et la compagnie étaient si proches que le musicien ne pouvait pas s’arrêter et se rendait aux Dans quoi.







Dans le livre de Mark Blake, « Est-ce la vraie vie?: L’histoire inédite de Freddie Mercury et Queen », le batteur du groupe Roger Taylor, il expliqua, « David un soir est venu et nous jouions les chansons des autres pour nous amuser … à la fin, David Il a dit: « C’est stupide, pourquoi n’écrivons-nous pas quelque chose de nouveau? »

Personne n’imaginait que le résultat serait l’une des chansons les plus célèbres de tous les temps. Guidé par la basse de Diacre, Bowie et Freddie Mercury complété avec leurs voix, comme suggéré Blake, alimenté par le vin et la cocaïne.

«Nous avons suivi la piste de la chanson tous ensemble en tant qu’ensemble… lorsque la piste d’accompagnement a été terminée, David Il a dit: «Ok, tout le monde ira dans la cabine vocale et chantera comment ils pensent que la mélodie devrait aller» », se souvient-il. Brian May.







«C’est ce que nous avons fait. Certaines de ces improvisations incluent l’introduction mémorable de Mercure. Bowie Il a également insisté sur le fait que lui et Freddie ne devraient pas écouter ce que l’autre avait chanté, changeant les couplets à l’aveugle, ce qui a aidé à donner à la chanson son propre temps », a ajouté le guitariste.

mai a ajouté: «La voix a été construite d’une nouvelle manière, David en raison de son expérience dans sa méthode avant-garde pour construire les voix … Ils se réunissent tous, sans idées, sans notes, et chantent la première chose qui leur passe par la tête sur le morceau, nous l’avons tous fait et compilé tous les morceaux et c’est comme ça que ça s’est passé ‘Sous pression’, basé sur des pensées aléatoires ».







Même avec toute la folie qu’impliquait la création de la chanson, animée par le vin, la cocaïne et les batailles vocales, il ne fait aucun doute que ‘Sous pression’ Elle a été inscrite dans l’histoire comme l’une des chansons pop les plus emblématiques de tous les temps.