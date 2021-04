« Shingeki no Kyojin »: ce qui s’est passé à la fin avec la malédiction des titans

Après plus d’une décennie, le manga de «Shingeki no Kyojin»Fermé avec plusieurs grandes révélations que peu ont vu venir. Bien sûr, les fans étaient impatients de savoir comment le sujet des Titans serait abordé dans la finale, car la survie de ces personnes semblait impossible avant que la vérité qu’Eren partageait avec les Eldiens ne soit révélée.

« L’attaque des Titans»A commencé à être publié en septembre 2009 sous la plume de Hajime isayama, qui à ce moment-là avait conclu un accord pour que son travail vienne régulièrement à Kodansha. Finalement, la série a également engendré un anime produit par Wit Studio, qui a créé la première saison en avril 2013.

Depuis ce moment, « Shingeki no Kyojin«Deviendrait un phénomène mondial, grimpant rapidement dans les rangs de la série animée la plus regardée pour les rebondissements incroyables de son histoire. Au final, tout le monde a été surpris de voir que Eren il est devenu le méchant qu’il avait juré de détruire des années auparavant.

Maintenant, avec la publication du manche 139 de « L’attaque des Titans», On sait qu’il l’a fait parce que c’était le seul moyen de libérer son peuple de la malédiction des Titans, qui les avait gardés comme esclaves pendant de nombreuses années. Que s’est-il passé exactement pour les faire libérer et quel est l’état de la malédiction? Ici, nous vous disons tous les détails.

QU’EST-IL ARRIVÉ À LA MALÉDICTION DES TITANS AU GINAL DE «SHINGEKI NO KYOJIN»?

Ymir Fritz a été le premier à obtenir les pouvoirs des Titans (Photo: Wit Studio)

Comme mentionné dans certains épisodes de « Shingeki no Kyojin« , autrefois Ymir Fritz a été « béni«Avec la capacité de se transformer en Titan, un être puissant qui a aidé les Eldiens à se défendre et à conquérir de nombreuses terres sur leur continent. Cependant, quand Eren entrer dans Les chemins et parvient à lui parler, réalise la terrible vérité.

Il s’avère qu’elle avait aimé au-dessus de sa vie pour Roi Fritz, son mari, qui a profité de son pouvoir et a lancé ce qui était en fait une malédiction: le pouvoir de la Titans qu’elle s’était divisée en 9 quand elle est décédée, causant neuf eldiens héritera toujours de certains de ces pouvoirs titanesques et sils ne peuvent vivre que 13 ans depuis qu’ils ont leur pouvoir.

Ymir Fritz devient le premier titan changeling (Photo: Hajime Isayama)

Malheureusement, aucun détail n’est donné sur ce pouvoir ou si la malédiction a vraiment fonctionné de cette façon. La seule chose qui soit claire est que Ymir J’étais piégé dans cette boucle sans fin dont je ne voyais aucune issue, jusqu’à ce que Eren a obtenu le pouvoir des titans et il a pu tout mettre en mouvement pour libérer Ymir et les Eldiens.

La situation dans son ensemble est devenue claire lorsque « L’attaque des Titans « a créé le Chapitre 139, où la résistance contre Eren avait finalement réussi à le coincer et c’était le travail de ma maison lui a coupé la tête pour arrêter Le Rumble. Il s’avère que cela a finalement brisé la malédiction des Titans et que les Eldiens sont désormais libérés du terrible pouvoir qui pèse sur eux.

Eren réconforte Ymir et lui demande son aide pour tout mettre fin. Elle accepte et active le grondement de la terre (Photo: Kodansha)

Armin est celui qui confirme que la malédiction est terminée quand il se réveille d’une conversation avec Eren au Les chemins. Quand il apparaît ma maison, admet se souvenir de sa conversation avec Eren, et a dit à l’héroïne que sa décision de libérer Ymir par la mort de Eren apporté la liberté à tous.

« Le résultat de votre choix ferait disparaître le Pouvoir des Titans de la face de ce monde.« , Partagé Armin. Maintenant, il semble que le malédiction des titans parti pour toujours comme Ymir a également été libéré de Les chemins. Leur progéniture ne peut plus se propager, cela signifie donc que Armin Oui Reiner sont libérés de leurs foutues vies avec Annie, Mais ce n’est pas tout.

Eren savait que Mikasa devrait le tuer et a finalement accepté sa mort (Photo: Kodansha)

Tout Titan normal fabriqué à partir d’un Eldian est revenu à la normale, donc la famille de Connie est enfin de retour. Ce changement général est énorme et il a coûté cher. Eren sacrifié plus de la moitié de l’humanité pour sa cause génocidaire, et ma maison elle a été forcée de tuer l’homme qu’elle aimait.

Son terrible destin libéré Ymir de son propre enfer après avoir échoué à traiter son mari de la même manière il y a des décennies. Et maintenant, ma maison doit trouver un nouveau but dans la vie alors que ce nouveau monde se développe sans titans tandis que le eldiens ils continuent d’essayer de convaincre le monde qu’ils ne représentent plus un danger pour l’humanité.