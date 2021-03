Miss Kobayashi’s Dragon Maid Saison 2 – Tout ce que nous savons jusqu’à présent.

Après l’incident de l’incendie tragique de l’animation de Kyoto, tout le fandom est tombé en panne. Il était acquis à cette époque qu’il n’y aura pas de saison 2 de Dragon Maid de Miss Kobayashi, même si la première saison a été un super succès et a été accueillie par les fans dans la communauté des anime.

Après une longue période, qui est de 4 ans, les studios d’anime ont publié un communiqué officiel dans lequel ils faisaient allusion à l’arrivée de la quatrième saison de Dragon Maid de Miss Kobayashi. Même après que Takemoto ne soit pas entre nous. Mais Kyoto Animation Studios décide d’aller de l’avant avec l’anime. Puisqu’ils ne voulaient pas gaspiller son travail acharné sur quoi que ce soit.

Cependant, la mort du réalisateur de l’animation de Kyoto a été tragique. En 2019, le studio a pris feu et a tué Yasuhiro Takemoto et un jeune homme de 27 ans nommé Shiho Morisaki, qui travaillait également pour Dragon Maid Anime.

Miss Kobayashi Dragon Maid Saison 2

Miss Kobayashi Dragon Maid Second Season verra plus de dragons envahir la maison de sa Miss Kobayashi. La série avait beaucoup de scènes saines. La saison à venir sera amusante à regarder. Tatsuya Ishira est le remplaçant de Yasuhiro Takemoto. Mais il attribuera toujours à l’ancien réalisateur un hommage. Beaucoup de gens ont perdu la vie dans l’incendie de Kyotoani; vous pouvez le lire sur Crunchyroll.

Le staff et les doubleurs ne sont toujours pas confirmés. La nouvelle a éclaté davantage chez les fans lorsque Sara Heidenheft, qui exprime le doublage anglais pour Tohru, a retweeté un tweet de Dragon Maid Saison 2 à partir de son propre compte. Tout est en production maintenant. Même la chanson d’ouverture et la chanson de fin n’ont pas été créées. L’attente est enfin terminée et nous sommes maintenant plus que jamais proches de la deuxième saison.

Différence entre Manga et Anime

Le magazine d’action mensuel de Futubasha a publié le Dragon Maid Manga en 2013, et le mangaka aime se faire appeler coolkyoushina. Le Mangaka est très connu pour ses courtes histoires Slice of Life. Coolkyoushinja est un mangaka assez réussi. Outre le succès de Dragon Maid, ses deux autres mangas – « Je ne peux pas comprendre ce que dit mon mari » et « Komori san ne peut pas décliner » ont été transformés en Anime. Un Mangaka dont trois de ses œuvres sont transformées en anime est une énorme affaire au Japon. Les mangakas sont surchargés de travail et certains se suicident même dans le processus.

Les aventures de la famille Kobayashi ont plusieurs séries dérivées. En outre, un manga dérivé appelé Miss Kobayashi’s: Dragon Maid a été publié. Le deuxième volume sortira en 2020. La traduction en anglais est faite par nul autre que Seven Seas Entertainment. Ils ont terminé la traduction anglaise jusqu’au volume 9.

Seven Seas Entertainment a également traduit toutes les séries dérivées, qui ont été publiées jusqu’en 2019. Celles qui ont été publiées en 2020 doivent encore être travaillées.

Date de sortie de la saison 2 de Dragon Maid

La saison 2 de Dragon Maid sortira sur Crunchyroll en juillet 2021, et une date précise n’a pas encore été décidée. Lorsque la déclaration officielle sera publiée, nous vous en informerons sur 45Secondes.fr.

Les fans attendent la saison 2 de Dragon Maid depuis quatre ans, donc la nouvelle que la saison est déjà en production et à moitié terminée leur suffit pour se réjouir. Vous pouvez vous attendre à ce que le premier épisode sorte dans la première semaine de l’été en juillet. Lorsque de nombreuses séries animées sont principalement publiées. Vous pouvez vous gaver sur la première saison sur Crunchyroll.

La première saison de Dragon Maid est sortie le 7 juillet. Il y a eu des nouvelles selon lesquelles le Kyoto Anime Studio essaie de sortir la saison 2 de Dragon Maid le même jour!

Espérons que la deuxième saison vaudra la peine d’attendre, et en hommage à monsieur Yasuhiro Takemotos Soul, ce sera un succès auprès des fans. Lorsque le studio publiera plus de déclarations officielles, nous nous assurerons de vous en informer.